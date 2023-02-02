Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он предположил, что Джо Байден может потерять определенный процент электоральной поддержки.
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Эксперт отметил, что в США работают протоколы безопасности, регулирующие засекреченные документы, указывают, что нельзя выносить, что можно хранить на личном компьютере, а на общем.
Похоже, что Байден где-то нарушил эти протоколы безопасности,
– добавил эксперт.
Какие будут последствия
Шейтельман предположил, что за подобные нарушения президент может понести дисциплинарную ответственность. Это также, вероятно, повлияет на его электоральные шансы, однако пока перспектив уголовных преследований нет.
В отставку за такое не отправят, как я вижу. Но если выяснится, что Байден делал что-то не так, он потеряет определенный процент на выборах, если он на них уйдет в следующем году.
– подчеркнул политтехнолог.
Обыски у президента США: что известно
- Джо Байден сам дал разрешение на обыск своего пляжного дома, после того, как в резиденции президента в Уилмингтоне и в офисе аналитического центра в Вашингтоне нашли документы с секретными отметками.
- После 3,5-часового обыска в доме президента Джо Байдена секретных документов не нашли.
- Еще 12 января Байден рассказывал, что осенью в одно из его домов в штате Делавер приходили сотрудники силовых структур. Тогда были изъяты личные дневники Джо Байдена, которые могли содержать некоторые секретные заметки.