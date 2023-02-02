Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он предположил, что Джо Байден может потерять определенный процент электоральной поддержки.

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Эксперт отметил, что в США работают протоколы безопасности, регулирующие засекреченные документы, указывают, что нельзя выносить, что можно хранить на личном компьютере, а на общем.

Похоже, что Байден где-то нарушил эти протоколы безопасности,

– добавил эксперт.

Какие будут последствия

Шейтельман предположил, что за подобные нарушения президент может понести дисциплинарную ответственность. Это также, вероятно, повлияет на его электоральные шансы, однако пока перспектив уголовных преследований нет.

В отставку за такое не отправят, как я вижу. Но если выяснится, что Байден делал что-то не так, он потеряет определенный процент на выборах, если он на них уйдет в следующем году.

– подчеркнул политтехнолог.

Шейтельман об обысках у президента США: смотреть видео