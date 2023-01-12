Секретные документы нашли в запертом гараже в Уилмингтоне и в соседней комнате дома Байдена. Об этом президент США рассказал 12 января.
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Что рассказал Джо Байден
Проверку закончили прошлой ночью. Байден сказал, что его адвокаты немедленно сообщили в Министерство юстиции и полностью сотрудничали с ним.
Они обнаружили небольшое количество документов секретного маркетинга в складских помещениях и картотеках в моем доме, в моей личной библиотеке,
– сказал Байден.
В другом же доме президента США в Рехобот-Бич не было найдено никаких документов.
За дело взялся специальный прокурор
- В ноябре в кабинете Джо Байдена обнаружили 10 секретных документов. Там есть информация об Украине, Иране и Великобритании. Сообщили об этой находке только 9 января.
- Впоследствии помощники президента обнаружили, как минимум, еще одну партию секретных документов, однако уже за пределами офиса. И как мы видим, на этом все не закончилось. Теперь документы были найдены в Делавере.
- Генеральный прокурор США Меррик Гарленд назначил специального прокурора, чтобы провести расследование по этим найденным документам. Специальным прокурором был назначен Роберт Гур. СМИ говорят, что это важный момент для Байдена, которому за время пребывания в Белом доме почти удалось избежать юридических проблем.