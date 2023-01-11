По данным адвоката, бумаги передали в Национальный архив еще в ноябре 2022 года. Сам президент Соединенных Штатов прокомментировал информацию на пресс-конференции в Мехико с лидерами Мексики и Канады.

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Что известно о секретных документах Байдена

Они (адвокаты – 24 Канал) нашли некоторые документы в ящике в закрытом шкафу. И как только они это сделали, они поняли, что в ящике есть несколько секретных документов. И они сделали то, что должны были сделать. Они немедленно вызвали архив,

– заявил Байден.

Президент США рассказал, что был удивлен, узнав, что в его бывшем аналитическом офисе нашли эти бумаги. Он добавил, что серьезно относится к секретным документам, однако не знает их содержимого.

"Мы полностью сотрудничаем с проверкой, которая, я надеюсь, скоро будет завершена", – сказал американский лидер.

Следует заметить, что бумаги нашли еще 2 ноября 2022 года, то есть за шесть дней до промежуточных выборов. Однако общественность проинформировали о находке только 9 января 2023 года.

Ранее издание Bloomberg писало, что информацию обнародовали только после того, как Минюст назначил специального советника по расследованию действий 45-го президента Дональда Трампа с секретными материалами.

Что известно о найденных в офисе документах