За даними адвоката, папери передали в Національний архів ще в листопаді 2022 року. Сам президент Сполучених Штатів прокоментував інформацію на пресконференції в Мехіко з лідерами Мексики та Канади.
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Що відомо про секретні документи Байдена
Вони (адвокати – 24 Канал) знайшли деякі документи в ящику в зачиненій шафі. І як тільки вони це зробили, вони зрозуміли, що в цьому ящику є кілька секретних документів. І вони зробили те, що повинні були зробити. Вони негайно викликали архів,
– заявив Байден.
Президент США розповів, що був здивований дізнавшись, що в його колишньому аналітичному офісі знайшли ці папери. Додав також, що серйозно ставиться до секретних документів, проте не знає їхнього вмісту.
"Ми повністю співпрацюємо з перевіркою, яка, я сподіваюся, скоро буде завершена", – сказав американський лідер.
Варто зауважити, що папери знайшли ще 2 листопада 2022 року, тобто за шість днів до проміжних виборів. Проте громадськість поінформували про знахідку тільки 9 січня 2023 року.
Раніше видання Bloomberg писало, що інформацію оприлюднили тільки після того, як Мін'юст призначив спеціального радника для розслідування дій 45-го президента Дональда Трампа із секретними матеріалами.
Що відомо про знайдені в офісі документи
- 9 січня стало відомо, що у колишньому офісі президента Байдена його адвокати виявили секретні документи. У Білому домі пояснювали, що документи передали в архів ще у листопаді 2022 року.
- Адвокат президента Річард Заубер заявив, що Білий дім співпрацює з Національним архівом та Мін'юстом щодо виявлених документів адміністрації Обами-Байдена, включно з низкою документів із секретними позначками.
- За даними CBS News, мовиться про 10 документів найвищого ступеня секретності. Проте папери не містять "ядерних секретів". За даними джерел видання, генпрокурор США Меррік Гарланд доручив прокурору США в Чикаго вивчити ці документи.
- Окрім того, CNN написало, що там були матеріали розвідки США щодо України, Ірану та Великої Британії. За даними джерела, там також були інформаційні матеріали. Документи датовані періодом між 2013 та 2016 роками.
- Окрім того, в офісі були й особисті документи родини, зокрема – матеріали про померлого сина президента США Бо Байдена.
- Ба більше, за даними ЗМІ, генпрокурор вже отримав попередній звіт стосовно виявлених документів та ухвалює критично важливе рішення стосовно подальших дій, в тому числі, розглядаючи можливість відкриття повномасштабного кримінального розслідування.