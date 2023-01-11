За даними адвоката, папери передали в Національний архів ще в листопаді 2022 року. Сам президент Сполучених Штатів прокоментував інформацію на пресконференції в Мехіко з лідерами Мексики та Канади.

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Що відомо про секретні документи Байдена

Вони (адвокати – 24 Канал) знайшли деякі документи в ящику в зачиненій шафі. І як тільки вони це зробили, вони зрозуміли, що в цьому ящику є кілька секретних документів. І вони зробили те, що повинні були зробити. Вони негайно викликали архів,

– заявив Байден.

Президент США розповів, що був здивований дізнавшись, що в його колишньому аналітичному офісі знайшли ці папери. Додав також, що серйозно ставиться до секретних документів, проте не знає їхнього вмісту.

"Ми повністю співпрацюємо з перевіркою, яка, я сподіваюся, скоро буде завершена", – сказав американський лідер.

Варто зауважити, що папери знайшли ще 2 листопада 2022 року, тобто за шість днів до проміжних виборів. Проте громадськість поінформували про знахідку тільки 9 січня 2023 року.

Раніше видання Bloomberg писало, що інформацію оприлюднили тільки після того, як Мін'юст призначив спеціального радника для розслідування дій 45-го президента Дональда Трампа із секретними матеріалами.

Що відомо про знайдені в офісі документи