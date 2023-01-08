Обама і Трамп не відчували себе лідерами Заходу

Це символічне крісло в Білому Домі пустувало понад 12 років. Ні президент Барак Обама, ні президент Дональд Трамп категорично не відчували себе лідерами Заходу чи вільного світу.

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Вони мали глибоку ідеологічну установку на відхід США від світової політики. Лівак Обама з молоком матері (у прямому і переносному сенсі) ввібрав переконання у винуватості США перед "пригнобленими народами світу". Він кланявся в пояс і перепрошував за "злочини американського імперіалізму" арабський народ, в'єтнамський народ і далі за списком.

Трамп, навпаки, з протилежних правих позицій вважав, що весь світ завинив перед США, а найперше – західні союзники, які "сидять у США на шиї". Солодкою музикою для Кремля звучала його нищівна критика НАТО і особливо 5-ї статті її статуту.

Гегелівський дух, начебто, спеціально вибрав цих двох дуже несхожих один на одного персонажів для максимального закріплення тенденції відходу США зі світової історії.

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Байден повернув США на позиції другої половини XX століття

Водночас вся риторика передвиборчої кампанії й перших місяців президентства Джо Байдена була заснована на ідеї подолання цієї двадцятирічної тенденції: I'vе come back! Америка повернулася.

Байден одразу бачив себе лідером Заходу і вільного світу.

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