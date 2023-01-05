Чому Франція вирішила передати Україні бронетехніку

Якщо поєднати повідомлення Зеленського та Макрона, то Україні передадуть легкі танки AMX-10 RC та бронетранспортери ACMAT Bastion.

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AMX-10 RC – згідно з Договором про звичайні збройні сили в Європі – це бойова машина з важким озброєнням. Вже не БТР/БМП, але ще не танк. Хоча калібр гармати 105-міліметрові, як у німецького танка Leopard 1, який нам (ще) не передають.

Бронювання – не танк. Це більше схоже на БМП-1/2, але наче краще за БТР-80. Але тут хай розбираються спеціалісти. Дарованому коню, як відомо... Чому передають нам? Можливо, тому що французи активніші на ринку озброєнь на відміну від німців. Армія Франції поступово переходить на новий EBRC Jaguar.

Ці 200+ штук, що досі на озброєнні французів, могли б поступово передати якимось союзникам в Африку, але війна зараз у нас, тому нам потрібніше. До речі, про Африку – ви точно її бачили на кадрах хроніки, бо ця гармата на колесах частенько виринала там.

До слова, про колеса. Вона на колесах. Як вона буде працювати по весняному чорнозему – не ясно. Скоріше за все, головна ідея цієї гармати на колесах була – їздити ґрунтовими дорогами Африки та по віддалених колоніях, а своїм великим калібром супроводжувати іноземний французький легіон.

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До того ж мовиться про колісний бронетранспортер ACMAT Bastion. Таке собі європейське HMMWV від французів для їх африканських місій. Чим більше броньованого приїде до ЗСУ, тим меншими будуть втрати.

Так, це (знову) не танки. Так, "зоопарк" техніки ЗСУ збільшується ще на дві нові марки. Але поки або так, або ніяк.

Контрнаступу ЗСУ не буде без достатньої кількості зброї

Чомусь всі чекають красивого українського контрнаступу як у книжках, у результаті якого за допомогою "двох – трьох танкових переходів" ми раптом і до Мелітополя вийдемо, і в Крим зайдемо.

Насправді у нас на це може банально не вистачати бронетехніки. Кожного дня ЗСУ втрачають техніку. Ми слідкуємо за російськими втратами, але той же Oryx документує українські втрати. У середньому вони за день знаходять 5 – 20 одиниць знищеної чи пошкодженої української техніки. Серед них:

ЗІЛ,

КрАЗ,

Spartan,

МТ-ЛБ,

БТР,

БМП,

іноді танки, західні Krab чи щось 155-го калібру.

І це тільки те, що потрапило на чиїсь відео, а не зламалось в полі чи у тилу.

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Тому, коли нам передають техніку під час чергового раунду допомоги від західних партнерів, то я в голові приблизно рахую на скільки нам її вистачить, щоб залишитись на поточному і вищому рівні озброєння ЗСУ. Але війна йде – втрати є.

Так, якусь частину бронетехніки іноді можемо поповнити через трофеї, щось відновлюють з запасів, щось передають непублічно, щось "знаходять" волонтери, щось ставлять на ноги святі ремонтні бригади. Але бронетехніку ми втрачаємо, тому її постійно треба поповнювати.

Подякуємо французам та чекаємо на німців (Marder, Leo2) та американців (M2 Bradley, M1 Abrams).

Без достатньої кількості броні залишається поки працювати по російських базах в близькому ворожому тилу, палити макіївські збіговиська росіян та філігранно працювати артилерією. І ЗСУ це роблять прекрасно.