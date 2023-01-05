Почему Франция решила передать Украине бронетехнику
Если объединить сообщения Зеленского и Макрона, то Украине передадут легкие танки AMX-10 RC и бронетранспортеры ACMAT Bastion
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AMX-10 RC – согласно Договору об обычных вооруженных силах в Европе – это боевая машина с тяжелым вооружением. Уж не БТР/БМП, но еще не танк. Хотя калибр пушки 105-миллиметровые, как у немецкого танка Leopard 1, который нам (еще) не передают.
Бронирование – не танк. Это больше похоже на БМП-1/2, но лучше БТР-80. Но здесь пусть разбираются специалисты. Дарованному коню, как известно... Почему передают нам? Возможно, потому что французы более активны на рынке вооружений в отличие от немцев. Армия Франции постепенно переходит на новый EBRC Jaguar.
Эти 200+ штук, до сих пор на вооружении французов, могли бы постепенно передать каким-нибудь союзникам в Африку, но война сейчас у нас, поэтому нам нужнее. Кстати, об Африке – вы точно ее видели на кадрах хроники, потому что эта пушка на колесах частенько выныривала там.
К слову, о колесах. Она на колесах. Как она будет работать на весеннем черноземе – не ясно. Скорее всего, главная идея этой пушки на колесах была – ездить по грунтовым дорогам Африки и по отдаленным колониям, и своим большим калибром сопровождать иностранный французский легион.
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К тому же говорится о колесном бронетранспортере ACMAT Bastion. Такое себе европейское HMMWV от французов для их африканских миссий. Чем больше бронированного приедет к ВСУ, тем меньше будут потери.
Контрнаступления ВСУ не будет без достаточного количества оружия
Почему-то все ждут красивого украинского контрнаступления как в книгах, в результате которого с помощью двух – трех танковых переходов мы вдруг и в Мелитополь выйдем, и в Крым зайдем.
На самом деле, у нас на это может банально не хватать бронетехники. Каждый день ВСУ теряют технику. Мы следим за российскими потерями, но тот же Oryx документирует украинские потери. В среднем они в день находят 5 – 20 единиц уничтоженной или поврежденной украинской техники. Среди них:
- ЗИЛ,
- КрАЗ,
- Spartan,
- МТ-ЛБ,
- БТР,
- БМП,
- иногда танки, западные Krab или что-то 155 калибра.
И это только то, что попало на чье-то видео, а не сломалось в поле или тылу.
Важно Россияне не смогут пойти в новое полномасштабное наступление, но есть нюанс
Поэтому, когда нам передают технику во время очередного раунда помощи от западных партнеров, то я в голове примерно считаю, сколько нам ее хватит, чтобы остаться на текущем и высшем уровне вооружения ВСУ. Но война идет – потери есть.
Да, какую-то часть бронетехники иногда можем пополнить благодаря трофеям, что-то восстанавливают из запасов, что-то передают непублично, что-то "находят" волонтеры, что-то ставят на ноги святые ремонтные бригады. Но бронетехнику мы теряем, поэтому ее нужно постоянно пополнять.
Поблагодарим французов и ждем немцев (Marder, Leo2) и американцев (M2 Bradley, M1 Abrams).
Без достаточного количества брони остается пока работать по российским базам в близком враждебном тылу, жечь макеевские сборища россиян и филигранно работать артиллерией. И ВСУ это делают прекрасно.