24 Канал собрал для вас все, что известно о технике, которую предоставит нам Франция. О возможностях легких танков и бронемашин читайте дальше.

Обратите внимание Спасибо, друг, – Зеленский объявил, что Франция предоставит Украине легкие танки

AMX-10 RC – первая западная бронетехника для ВСУ

Впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину наше государство получит образцы западной бронетехники. Первой схожей техникой станут легкие танки AMX-10 RC. Сроки и объемы поставок пока неизвестны, однако стоит рассказать, что это за танки и как они могут помочь Вооруженным Силам. Следует отметить, что на вооружении Франции их около 250 единиц. Однако в стране идет процесс снятия их с вооружения, поэтому, вероятно, именно с этим и связано решение передать их Украине.

По данным Defence Express, вес такой бронемашины составляет 16,6 тонны. AMX-10 RC классифицируется как разведывательная машина, но наличие пушки калибра 105 миллиметров позволяет классифицировать его как колесный танк. Несмотря на калибр 105 миллиметров, пушка F2, установленная на AMX-10RC, не унифицирована с другими 105-мм снарядами НАТО и использует свои боеприпасы. Причина этого – ограничение размера машины и уменьшение отката.

Подкалиберный снаряд AMX-10RC, например, имеет довольно ограниченные возможности – 150 мм под углом наклона 60 градусов на расстоянии 1,2 километра. Этого недостаточно для уничтожения вражеских танков, но подойдет для того, чтобы уничтожать вражеские боевые машины пехоты или бронетранспортеры.

Как работает пушка AMX-10RC: смотрите видео

А еще в арсенале AMX-10RC есть и 105-миллиметровый осколочно-фугасный боеприпас, позволяющий оказывать достаточно эффективную непосредственную поддержку на поле боя. Однако эксперты отмечают, что нужно учитывать, что броня AMX-10RC – противопульная и он не защищен от адекватных угроз поля боя и поражается на всех реальных дистанциях из пушки, калибром 30 миллиметров. Также есть вопросы по проходимости машины. Однако в любом случае, Украине необходима бронетехника, поэтому AMX-10RC поможет частично перекрыть эту потребность.

ACMAT Bastion – БТР, адаптированный к любым условиям

Бронетранспортер ACMAT Bastion еще осенью фигурировал в СМИ как техника, которую Франция может предоставить Украине. Теперь Париж официально подтвердил этот факт.

ACMAT Bastion – многоцелевой БТР производства компании Acmat, классифицируемый как бронированный полноприводный армейский автомобиль. То есть как внедорожник. Франция активно его экспортировала в Африку, Северную Америку и на Ближний Восток. Однако прежде этот БРТ был создан для французских спецназовцев на африканском континенте, поэтому он адаптирован к разным климатическим условиям.

Этот бронетранспортер построен на шасси бронеавтомобиля VLRA. Производство БТР началось в 2010 году. В 2015 году Пентагон закупил 62 БТР Bastion для передачи их разным миссиям, действующим в африканских странах.

ACMAT Bastion в действии: смотрите видео

Вес бронетранспортера – 12 тонн. Он вмещает от 8 до 10 бойцов и движется со скоростью до 110 километров в час. Bastion оснащен броней Stanag 459, защищающей экипаж от боеприпасов калибром 7,62 миллиметра и обломков мин.

Объемы и сроки поставки этих бронетранспортеров также не известны.