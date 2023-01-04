24 Канал зібрав для вас усе, що відомо про техніку, яку надасть нам Франція. Про можливості легких танків та бронемашин читайте далі.

Зверніть увагу Дякую, друже, – Зеленський оголосив, що Франція надасть Україні легкі танки

AMX-10 RC – перша західна бронетехніка для ЗСУ

Уперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, наша держава отримає зразки західної бронетехніки. Першою подібною технікою стануть легкі танки AMX-10 RC. Терміни та обсяги поставок поки що невідомі, однак все ж варто розповісти, що це за танки та як вони можуть допомогти Збройним Силам. Варто відзначити, що на озброєнні Франції їх близько 250 одиниць. Однак у країні триває процес зняття їх з озброєння, тому, ймовірно, саме з цим і пов'язане рішення передати їх Україні.

За даними Defence Express, вага такої бронемашини становить 16,6 тонни. AMX-10 RC класифікується як розвідувальна машина, але наявність гармати калібру 105 міліметрів дозволяє класифікувати його як колісний танк. Попри калібр 105 міліметрів, гармата F2, яка встановлена на AMX-10RC, не уніфікована з іншими 105-мм снарядами НАТО і використовує свої боєприпаси. Причиною цього є обмеження розміру машини та зменшення відкату.

Підкаліберний снаряд AMX-10RC, до прикладу, має доволі обмежені можливості – 150 мм під кутом нахилу 60 градусів на відстані 1,2 кілометра. Цього недостатньо, для знищення ворожих танків, але підійде для того, аби нищити ворожі бойові машини піхоти чи бронетранспортери.

Як працює гармата AMX-10RC: дивіться відео

А ще в арсеналі AMX-10RC є і 105-ти міліметровий осколково-фугасний боєприпас, що дозволяє здійснювати доволі ефективну безпосередню підтримку на полі бою. Однак експерти наголошують, що треба враховувати, що броня AMX-10RC – протикульна і він не захищений від адекватних загроз поля бою й уражається на всіх реальних дистанціях з гармати, калібром 30 міліметрів. Також є питання щодо прохідності машини. Однак у будь-якому випадку, Україні необхідна бронетехніка, то ж AMX-10RC допоможе частково перекрити цю потребу.

ACMAT Bastion – БТР, адаптований до будь-яких умов

Бронетранспортер ACMAT Bastion ще восени фігурував у ЗМІ як техніка, яку Франція може надати Україні. Тепер Париж офіційно підтвердив цей факт.

ACMAT Bastion – багатоцільовий БТР виробництва компанії Acmat, який класифікується як броньований повнопривідний армійський автомобіль. Тобто як позашляховик. Франція активно його експортувала до Африки, Північної Америки та на Близький Схід. Однак насамперед цей БРТ був створений для французьких спецпризначенців на африканському континенті, тому він адаптований до різних кліматичних умов.

Цей бронетранспортер побудований на шасі бронеавтомобіля VLRA. Виробництво БТРа почалося у 2010 році. У 2015 році Пентагон закупив 62 БТР Bastion для передачі їх різним місіям, що діють в африканських країнах.

ACMAT Bastion в дії: дивіться відео

Вага бронетранспортера – 12 тонн. Він вміщує в собі від 8 до 10 бійців і рухається зі швидкістю до 110 кілометрів на годину. Bastion оснащений бронею Stanag 459, яка захищає екіпаж від боєприпасів калібром 7,62 міліметра та уламків мін.

Обсяги та терміни поставки цих бронетранспортерів також невідомі.