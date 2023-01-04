Украинский лидер рассказал, что его разговор с французским коллегой был длительным и детальным. В частности, обсудили дальнейшее сотрудничество стран по существенному усилению украинского ПВО.

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Поблагодарил за решение передать Украине легкие танки и Bastion, а также за активизацию работы с партнерами в этом же направлении. Спасибо, друг. Твое лидерство ускоряет нашу победу,

– заявил Зеленский.

AMX-10 RC оснащают 105-миллиметровой пушкой и пулеметом.

Реакция Офиса Президента

Андрей Ермак отметил, что легкие танки и Bastion от Франции – это отличная новость. Глава Офиса Президента подчеркнул, что формула мира Зеленского – единственный путь к прекращению войны.

Ермак заявил, что эта формула предусматривает победу Украины, возвращение территорий и плату России за ее преступления.

"Другого выбора у врага нет. Точнее, выбор прост: вывести войска и согласиться на украинскую формулу мира, или потерять еще десятки или сотни тысяч своих воинов убитыми и мы все равно вернем наши территории силой", – добавил глава ОП.

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