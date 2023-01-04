Иногда крайне сложно понять россиян, поэтому 24 Канал даже не старается. А лишь констатирует тот факт, что Рогозин почему-то решил пожаловаться Макрону на посягательство на его пятую точку в Донецке. Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

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Пригрозил Макрону ответственностью

Итак, Рогозин решил отправить письмо-угрозу послу Франции в России. Через него он решил передать послание Эммануэлю Макрону. Рассказываем почему именно ему.



Письмо отправили послу Франции в России / Фото росСМИ

Как выяснилось, в конверте он добавил обломок извлеченного из Рогозина снаряда. Если бы его выпустили из HIMARS, то вряд ли он мог эту кляузу отправить. Зато говорится об элементе снаряда, выпущенного из французской гаубицы Caesar.



В него положили обломок снаряда, который вытащили из Рогозина / Фото росСМИ

Обломок, вырезанный хирургами из моего хребта, прошу передать Эммануэлю Макрону. И еще скажите ему, что никто не уйдет от ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО на Донбассе,

– пригрозил Рогозин.



Рогозин угрожает Макрону ответственностью за "преступления" / Фото росСМИ

Удивительно, что Рогозин не выставил Макрону счет за хирургическое вмешательство. Да и вообще не объявил войну против Франции за посягательство на его зад. Действительно, очень странный мужчина. Особенно в свете того, что свой день рождения он решил отметить в Донецке.

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