По информации российских СМИ, врачи так называемой "ДНР" оказывают помощь Рогозину и группе военных советников, попавших вместе с ним под обстрел в Донецке. Потерпевший оценивает свое состояние как удовлетворительное, пишет 24 канал.
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Вместо шила – осколок мины
Сейчас экс-главе "Роскосмоса" проводят очередную перевязку. По заключению врачей, осколок мины, попавший в позвоночник, "не подлежит извлечению".
Помощник Рогозина также сообщил, что из соображений безопасности всех пострадавших после обстрела доставили в разные больницы. Причем сам Рогозин "отказался уезжать из Донецка, пока состояние других раненых не стабилизируется".
Как известно, Рогозин получил ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также осколочное ранение левого бедра. Его жизни ничего не угрожает. Всего в результате обстрела ресторана погибли 2 человека, еще 5 получили ранения.
Что известно об обстреле Донецка 21 декабря
- В оккупированном Донецке обстреляли кафе, где экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин праздновал день рождения. Есть информация о погибших, а также раненых. Российские телеграм-каналы рассказывают, мол, кафе обстреляли ВСУ. Однако это традиционная риторика оккупантов, чтобы скрыть свои преступления и перевернуть вину.
- Рогозин прокомментировал свое ранение, которое он получил при обстреле. Он заявил, что в кафе была рабочая встреча. Экс-глава "Роскосмоса" утверждает, что в этом отеле проживал последние несколько месяцев.
- По его словам, металлический обломок вошел выше правой лопатки. Его ожидает операция. Также ранения получили еще несколько человек, близких к окружению Рогозина.
- На днях Госпогранслужба установила, что гражданин России Рогозин незаконно пересекла украинскую границу и нашла его местонахождение на временно оккупированной территории в Донецкой области.