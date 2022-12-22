РосСМИ традиционно обвиняют в обстреле ВСУ. Однако это уже обычная риторика оккупантов, чтобы скрыть свои преступления и перебросить вину, пишет 24 канал.

К теме В Донецке прилетело в ресторан, где Рогозин праздновал день рождения: он ранен, – СМИ

Оккупанты проживали в отеле, который обстреляли 21 декабря

Рогозин прокомментировал свое ранение, которое он получил при обстреле. Он заявил, что в кафе была рабочая встреча. Экс-глава "Роскосмоса" утверждает, что в этом отеле он проживал последние несколько месяцев.

"За 8 лет противник ни разу не обстреливал это место. Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы находились непосредственно. Били калибром 120 или 155 миллиметров. Следствие определит откуда и кто ", – сказал он.

По его словам, металлический обломок вошел выше правой лопатки. Его ждет операция. Также ранения получили еще несколько человек, близких к окружению Рогозина.

Любопытно. Заведение "Шеш-Беш" расположено на первом этаже здания в Ленинском районе Донецка.

Еще одна версия обстрела

Представитель депутата Госдумы Алексея Журавлева, находившийся вместе с Рогозиным в донецком ресторане "Шеш-Беш" во время обстрела, рассказал свою версию.

Взрывы раздались через 10 минут после того, как туда приехали оккупационные власти. Отмечают, что "гостей" ожидал фуршет в честь дня рождения Рогозина. Оккупанты убеждены, что это была диверсия.

Главарь донецких боевиков Пушилин сообщил, что в результате обстрела погибли два человека, 6 человек получили ранения.