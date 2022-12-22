В ГНСУ прокомментировали ранения Рогозина в Донецке. Ему сообщили, что он незаконно находится в Украине.
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Что сказали в ГНСУ
На днях Госпогранслужба установила, что гражданин России Рогозин незаконно пересек украинскую границу и нашла его местонахождение на временно оккупированной территории в Донецкой области.
Лично вручить протокол нарушителю пограничники не смогли, поэтому этому лицу его "передали" во время празднования им дня рождения неравнодушные товарищи,
– говорится в сообщении.
Что известно о "поздравлении" Рогозина
Вечером 21 декабря оккупированному Донецку обстреляли кафе, где экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин праздновал день рождения. Он получил ранение.
Утром 22 декабря он прокомментировал свое ранение. Он заявил, что в кафе была рабочая встреча. А также рассказал, что в гостинице проживал последние несколько месяцев.
По его информации, гостиницу обстреляли около 19:45, было несколько "высокоточных попаданий". Экс-глава "Роскосмоса" ждет операция, металлический обломок вошел выше правой лопатки.
Также ранения получили еще несколько человек, близких к окружению Рогозина. Главарь донецких боевиков Пушилин сообщил, что в результате обстрела погибли два человека, 6 человек получили ранения. Оккупационные власти утверждают, что это была диверсия. В обстрелах они обвиняют ВСУ.