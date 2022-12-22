За інформацією російських ЗМІ, лікарі так званої "ДНР" надають допомогу Рогозіну і групі військових радників, які потрапили разом з ним під обстріл в Донецьку. Потерпілий оцінює свій стан як задовільний, пише 24 канал.

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Замість шила – уламок міни

Наразі ексголові "Роскосмосу" проводять чергову перев'язку. За висновком лікарів, осколок міни, що потрапив у хребет, "не підлягає вилученню".

Помічник Рогозіна також повідомив, що з міркувань безпеки всіх постраждалих після обстрілу доставили в різні лікарні. При чому сам Рогозін "відмовився виїжджати з Донецька, поки стан інших поранених не стабілізується".

Як відомо, Рогозін отримав поранення м'яких тканин голови, проникне осколкове поранення сідниць, а також осколкове поранення лівого стегна. Його життю нічого не загрожує. Загалом в результаті обстрілу ресторану загинули 2 людини, ще 5 отримали поранення.

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