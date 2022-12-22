За інформацією російських ЗМІ, лікарі так званої "ДНР" надають допомогу Рогозіну і групі військових радників, які потрапили разом з ним під обстріл в Донецьку. Потерпілий оцінює свій стан як задовільний, пише 24 канал.
До теми У Донецьку прилетіло у ресторан, де Рогозін святкував день народження: він поранений, – ЗМІ
Замість шила – уламок міни
Наразі ексголові "Роскосмосу" проводять чергову перев'язку. За висновком лікарів, осколок міни, що потрапив у хребет, "не підлягає вилученню".
Помічник Рогозіна також повідомив, що з міркувань безпеки всіх постраждалих після обстрілу доставили в різні лікарні. При чому сам Рогозін "відмовився виїжджати з Донецька, поки стан інших поранених не стабілізується".
Як відомо, Рогозін отримав поранення м'яких тканин голови, проникне осколкове поранення сідниць, а також осколкове поранення лівого стегна. Його життю нічого не загрожує. Загалом в результаті обстрілу ресторану загинули 2 людини, ще 5 отримали поранення.
Що відомо про обстріл Донецька 21 грудня
- В окупованому Донецьку обстріляли кафе, де ексглава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін святкував день народження. Є інформація про загиблих, а також поранених. Російські телеграм-канали розповідають, мовляв, кафе обстріляли ЗСУ. Однак це традиційна риторика окупантів, аби приховати свої злочини та перекинути провину
- Рогозін прокоментував своє поранення, яке він отримав під час обстрілу. Він заявив, що в кафе була робоча зустріч. Ексглава "Роскосмосу" стверджує, що у тому готелі проживав останні декілька місяців.
- За його словами, металевий уламок увійшов вище за праву лопатку. на нього очікує операція. Також поранення отримали ще декілька людей, які є близькими до оточення Рогозіна.
- Днями Держприкордонслужба встановила, що громадянин Росії Рогозін незаконно перетнув український кордон та знайшла його місце перебування на тимчасово окупованій території в Донецькій області.