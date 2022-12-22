Російські телеграм-канали розповідають, мовляв, кафе обстріляли ЗСУ. Однак це традиційна риторика окупантів, аби приховати свої злочини та перекинути провину, передає 24 канал.

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Ймовірний "приліт" був у кафе "Шеш-Беш". Рогозін там гуляв на своєму дні народженні.

Є загиблі та поранені

Пропагандисти стверджують, що загинули двоє людей, ще 6 – зазнали поранення. Серед них сам Рогозін, а також так званий "глава уряду" недореспубліки Віталій Хоценко. Він начебто отрима легке поранення та відмовився від госпіталізації.

Крім того, нібито пошкоджено автомобілі та кілька будівель.