Конкретных дедлайнов отправки Bradley Буданов не назвал. В то же время подчеркнул, что в Украине их очень ждут.
Обратите внимание Украина планирует серьезное наступление весной, – Буданов
Мы их ждем, мы их очень ждем. Это значительно повысит боеспособность наших подразделений,
– заявил Буданов.
Почему Bradley нужны Украине
Броневики Bradley – основные БМП армии США За свою историю они пережили бессчетные этапы модернизации. СМИ сообщали, что у Штатов достаточное количество Bradley, чтобы закрыть потребности ВСУ.
Кроме того, воины ВСУ уже частично знакомы с Bradley. Броневики могут существенно усилить ВСУ.
Интересно, что Россия уже не раз заявляла об уничтожении этих БМП. Но хотя бы выяснить, есть ли у ВСУ эти броневики, в стране-террористке не догадался никто.