Конкретных дедлайнов отправки Bradley Буданов не назвал. В то же время подчеркнул, что в Украине их очень ждут.

Обратите внимание Украина планирует серьезное наступление весной, – Буданов

Мы их ждем, мы их очень ждем. Это значительно повысит боеспособность наших подразделений,

– заявил Буданов.

Обратите внимание! Американские СМИ сообщали, что США обдумывают предоставление Украине Bradley. Каждый из них стоит более 4 миллионов долларов.

Почему Bradley нужны Украине

Броневики Bradley – основные БМП армии США За свою историю они пережили бессчетные этапы модернизации. СМИ сообщали, что у Штатов достаточное количество Bradley, чтобы закрыть потребности ВСУ.

Кроме того, воины ВСУ уже частично знакомы с Bradley. Броневики могут существенно усилить ВСУ.

Интересно, что Россия уже не раз заявляла об уничтожении этих БМП. Но хотя бы выяснить, есть ли у ВСУ эти броневики, в стране-террористке не догадался никто.

Важно! Дмитрий Кулеба – глава МИД Украины – рассказал, что в США уже начали подготовку к отправке американских ЗРК Patriot в Украину.