Глава Главного управления разведки Минобороны Украины также сказал, что наши военные нанесут поражение России. Более того, Буданов также объяснил, что будет с Донбассом и Крымом.

Заметьте Новый этап войны, саммит мира и карта Буданова: к чему Украине готовиться в 2023 году

Чего стоит ожидать на фронте весной 2023 года

Кирилл Буданов заявил, что боевые действия в марте 2023 года будут "самыми жаркими". Более того, он сказал, что именно весной этого года Украина планирует серьезное наступление.

Тогда (мы увидим больше – 24 канал) освобождений территорий и нанесение окончательного поражения России... Это произойдет по всей Украине, от Крыма до Донбасса,

– сказал глава украинской разведки.