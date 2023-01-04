Глава Головного управління розвідки Міноборони України також сказав, що наші військові завдадуть поразки Росії. Ба більше, Буданов також пояснив, що буде з Донбасом та Кримом.

Зауважте Новий етап війни, саміт миру та мапа Буданова: до чого Україні готуватись у 2023

Чого варто очікувати на фронті весною 2023 року

Кирило Буданов заявив, що бойові дії у березні 2023 року будуть "найспекотнішими". Ба більше, він сказав, що саме весною цього року Україна планує серйозний наступ.

Тоді (ми побачимо більше – 24 канал) звільнень територій та завдання остаточної поразки Росії… Це відбудеться по всій Україні, від Криму до Донбасу,

– сказав очільник української розвідки.