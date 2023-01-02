Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький розповів, що Росія має у своєму арсеналі всі види ядерної зброї.
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Що відомо про ядерну зброю Росії
Як тактичну, так і стратегічну, але воєнна розвідка України постійно слідкує за її переміщенням.
"По-перше, ми знаємо усі місця зберігання. По-друге, ми знаємо кількість і розміщення носіїв ядерної зброї саме тактичного рівня. Ми постійно відстежуємо всі переміщення всіх носіїв. Ми слідкуємо за активними заходами, які може проводити чи проводить дванадцяте головне управління міністерства оборони РФ. Саме воно відповідає за підготовку і доставку ядерних зарядів до зброї", – зазначив Скібіцький.
Попри те, що цей процес не простий, але в ГУР МО України є досвід моніторингу та розвідки стратегічних та інших навчань саме ядерних сил, які проводилися починаючи з 2014-го року і раніше.
Як окупанти діятимуть на фронті у 2023
- За словами представника ГУР Міноборони Андрія Черняка, окупанти продовжуватимуть ведення наступальних дій у 2023. Однак він переконаний, що військовим Росії не вдасться досягнути бажаного успіху.
- Він стверджує, що росіяни розуміють, що програють, але завершення війни не планують.
- Черняк переконаний, що питання полягає у тому, на яких територіях росіяни планують наступати. Розвідка поки не може це спрогнозувати.
- За його інформацією, наразі сил та засобів в окупантів на території Білорусі немає.
- Представник ГУР запевняє, що росіяни будуть намагатися втримати сухопутний коридор до Криму та захопити усю Донецьку область. При цьому, на його думку, окупантам не вдасться форсувати Дніпро, аби знову захопити Херсон.