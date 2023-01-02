Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький розповів, що Росія має у своєму арсеналі всі види ядерної зброї.

Читайте також У розвідці розповіли, як може діяти Росія на фронті у 2023 році

Що відомо про ядерну зброю Росії

Як тактичну, так і стратегічну, але воєнна розвідка України постійно слідкує за її переміщенням.

"По-перше, ми знаємо усі місця зберігання. По-друге, ми знаємо кількість і розміщення носіїв ядерної зброї саме тактичного рівня. Ми постійно відстежуємо всі переміщення всіх носіїв. Ми слідкуємо за активними заходами, які може проводити чи проводить дванадцяте головне управління міністерства оборони РФ. Саме воно відповідає за підготовку і доставку ядерних зарядів до зброї", – зазначив Скібіцький.

Попри те, що цей процес не простий, але в ГУР МО України є досвід моніторингу та розвідки стратегічних та інших навчань саме ядерних сил, які проводилися починаючи з 2014-го року і раніше.

Як окупанти діятимуть на фронті у 2023