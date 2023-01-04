Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга, вопрос оружия для Украины остается ключевым.
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Министр констатировал, что 2022 год удалось завершить революционным решением о предоставлении Украине американских систем Patriot, о чем договорились лидеры Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден.
Мы очень ценим этот шаг США. Ожидаем развертывания Patriot в максимально сжатые сроки,
– сказал министр.
По его словам, также украинские власти работают над получением и другого западного вооружения. В первую очередь речь идет о танках и другой бронетехнике.
Длинный путь предоставления Украине Patriot
- Еще в декабре 2021 года до полномасштабной агрессии России CNN со ссылкой на собеседников сообщало, что Украина просила США о предоставлении комплексов Patriot.
- Однако даже после массированных атак России на украинскую энергетическую инфраструктуру осенью 2022 года вопрос получения Patriot был дискуссионным.
- Только 13 декабря в Пентагоне подтвердили планы отправить Украине эти системы. Белый дом 21 декабря официально сообщил, что передаст Patriot Украине. Вооружение поступит в новый пакет военной помощи.
- Украинские военные будут обучать руководить зенитным ракетным комплексом Patriot. В Пентагоне рассматривается возможность этого обучения в Соединенных Штатах. Там добавили, что обучение начнется вскоре.
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