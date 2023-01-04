Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу, питання зброї для України залишається ключовим.
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Міністр констатував, що 2022 рік вдалося завершити революційним рішенням про надання Україні американських систем Patriot, про що домовилися лідери України та США Володимир Зеленський і Джо Байден.
Ми дуже цінуємо цей крок США. Очікуємо на розгортання Patriot у максимально стислі терміни,
– сказав міністр.
За його словами, також українська влада працює над отриманням й іншого західного озброєння. Насамперед мовиться про танки та іншу бронетехніку.
Довгий шлях надання Україні Patriot
- Ще у грудні 2021 року, до повномасштабної агресії Росії, CNN із посиланням на співрозмовників повідомляло, що Україна просила США про надання комплексів Patriot.
- Однак навіть після масованих атак Росії на українську енергетичну інфраструктуру восени 2022 року, питання щодо отримання Patriot було дискусійним.
- І лише 13 грудня у Пентагоні підтвердили плани відправити Україні ці системи. Білий дім 21 грудня офіційно повідомив, що передасть Patriot Україні. Озброєння надійде в новому пакеті військової допомоги.
- Українських військових навчатимуть керувати зенітним ракетним комплексом Patriot. У Пентагоні розглядають можливість цього навчання в Сполучених Штатах. Там додали, що навчання почнуться невдовзі.
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