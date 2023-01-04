Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу, питання зброї для України залишається ключовим.

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Міністр констатував, що 2022 рік вдалося завершити революційним рішенням про надання Україні американських систем Patriot, про що домовилися лідери України та США Володимир Зеленський і Джо Байден.

Ми дуже цінуємо цей крок США. Очікуємо на розгортання Patriot у максимально стислі терміни,

– сказав міністр.

За його словами, також українська влада працює над отриманням й іншого західного озброєння. Насамперед мовиться про танки та іншу бронетехніку.

Довгий шлях надання Україні Patriot

Ще у грудні 2021 року, до повномасштабної агресії Росії, CNN із посиланням на співрозмовників повідомляло, що Україна просила США про надання комплексів Patriot.

Однак навіть після масованих атак Росії на українську енергетичну інфраструктуру восени 2022 року, питання щодо отримання Patriot було дискусійним.

І лише 13 грудня у Пентагоні підтвердили плани відправити Україні ці системи. Білий дім 21 грудня офіційно повідомив, що передасть Patriot Україні. Озброєння надійде в новому пакеті військової допомоги.

Українських військових навчатимуть керувати зенітним ракетним комплексом Patriot. У Пентагоні розглядають можливість цього навчання в Сполучених Штатах. Там додали, що навчання почнуться невдовзі.



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