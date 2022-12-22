Високопоставлений представник Міноборони США зазначив, що на сьогодні навчання пройшли вже 3100 українських військових. Американські інструктори допомагали їм опанувати різні системи. Також він розповів, коли наші захисники освоюватимуть роботу з Patriot.
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Навчання вимагає "кількох місяців"
За словами представника, навчання з експлуатації й обслуговування ракетної системи Patriot розпочнеться невдовзі. Про передачу самих установок повідомили під час візиту Зеленського до США.
Щоправда, наразі не уточняють, коли відбуватиметься навчання. Та й достеменно невідомо, скільки часу знадобиться українським військовим, щоб опанувати Patriot. У Пентагоні лише обійшлися коротким коментарем, зі словами "дуже скоро" та займе "кілька місяців".
Як ЗРК Patriot допоможуть закрити небо над Україною / Інфографіка 24 каналу
Україна отримає не лише Patriot
Під час візиту Зеленського до США оголосили новий потужний пакет допомоги нашій державі. Його загальна сума 1,85 мільярда доларів. З яких озброєння від Пентагону на суму 1 мільярд, зокрема:
- 1 батарея ЗРК Patriot;
- 500 високоточних снарядів калібру 155 міліметрів;
- 10 мінометних систем калібру 122 міліметри та 10 000 мін до них;
- 10 мінометних систем калібру 82 міліметри;
- 10 мінометних систем калібру 60 міліметрів;
- 37 бронемашин Cougar;
- 120 машин HMMWV;
- 6 броньованих легковиків;
- ракети HARM та JADM;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- понад 2700 одиниць гранатометів і стрілецької зброї;
- прилади нічного бачення та оптику;
- протипіхотні міни Claymore;
- засоби зв‘язку;
- індивідуальну броню.
А от на 850 мільйонів ми отримаємо допомогу у межах програми USAI від Міністерства оборони США. Мовиться про:
- 45 000 снарядів калібру 152 міліметрів;
- 20 000 снарядів калібру 122 міліметри;
- 50 000 реактивних снарядів до БМ-21;
- 100 000 танкових снарядів калібру 125 міліметрів;
- супутникові термінали та послуги;
- фінансування навчання, обслуговування та підтримки.
До слова, у Росії вже відреагували на передачу Patriot. Путін вкотре вирішив заспокоїти населення своєї "вєлікай страни". Він спробував переконати, що Patriot – достатньо старі системи. І що вони, мовляв, працюють гірше за російську С-300. У цей абсурд можуть повірити хіба мешканці країни-агресорки.
До слова, С-300 дійсно дуже і дуже ефективні. Принаймні, коли мовиться про удари по своїх. Адже останнім часом надто багато ракет падають на Бєлгородщині. Чи то Росія вже не вважає її частиною своєї країни?