Високопоставлений представник Міноборони США зазначив, що на сьогодні навчання пройшли вже 3100 українських військових. Американські інструктори допомагали їм опанувати різні системи. Також він розповів, коли наші захисники освоюватимуть роботу з Patriot.

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Навчання вимагає "кількох місяців"

За словами представника, навчання з експлуатації й обслуговування ракетної системи Patriot розпочнеться невдовзі. Про передачу самих установок повідомили під час візиту Зеленського до США.

Щоправда, наразі не уточняють, коли відбуватиметься навчання. Та й достеменно невідомо, скільки часу знадобиться українським військовим, щоб опанувати Patriot. У Пентагоні лише обійшлися коротким коментарем, зі словами "дуже скоро" та займе "кілька місяців".



Як ЗРК Patriot допоможуть закрити небо над Україною / Інфографіка 24 каналу

Україна отримає не лише Patriot

Під час візиту Зеленського до США оголосили новий потужний пакет допомоги нашій державі. Його загальна сума 1,85 мільярда доларів. З яких озброєння від Пентагону на суму 1 мільярд, зокрема:

1 батарея ЗРК Patriot;

500 високоточних снарядів калібру 155 міліметрів;

10 мінометних систем калібру 122 міліметри та 10 000 мін до них;

10 мінометних систем калібру 82 міліметри;

10 мінометних систем калібру 60 міліметрів;

37 бронемашин Cougar;

120 машин HMMWV;

6 броньованих легковиків;

ракети HARM та JADM;

високоточні авіаційні боєприпаси;

понад 2700 одиниць гранатометів і стрілецької зброї;

прилади нічного бачення та оптику;

протипіхотні міни Claymore;

засоби зв‘язку;

індивідуальну броню.

А от на 850 мільйонів ми отримаємо допомогу у межах програми USAI від Міністерства оборони США. Мовиться про:

45 000 снарядів калібру 152 міліметрів;

20 000 снарядів калібру 122 міліметри;

50 000 реактивних снарядів до БМ-21;

100 000 танкових снарядів калібру 125 міліметрів;

супутникові термінали та послуги;

фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

До слова, у Росії вже відреагували на передачу Patriot. Путін вкотре вирішив заспокоїти населення своєї "вєлікай страни". Він спробував переконати, що Patriot – достатньо старі системи. І що вони, мовляв, працюють гірше за російську С-300. У цей абсурд можуть повірити хіба мешканці країни-агресорки.

До слова, С-300 дійсно дуже і дуже ефективні. Принаймні, коли мовиться про удари по своїх. Адже останнім часом надто багато ракет падають на Бєлгородщині. Чи то Росія вже не вважає її частиною своєї країни?