Про це 24 каналу розповів військовий ЗСУ, народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко. За його словами, частину того, що анонсували США може вже бути зроблено, бо Штати люблять, коли публічні заяви починають виконуватись в короткий проміжок часу після анонсу.

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В чому перевага Patriot

Як зазначив народний депутат, батарея Patriot є високомобільною та розгортається за 1 годину, але є питання логістики, постачання та навчання. Роман Костенко переконаний, що українські військові вже навчаються використовувати цей комплекс, а саму техніку буде поставлено на озброєння досить швидко.

"Так працює допомога, щоб коли така країна як Сполучені Штати сказали про те, що вони щось дають, і вже одразу стало краще", – зазначив депутат.

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Військовий також припустив, що розгортання ЗРК Patriot на території України – це питання тижнів, або він вже може бути в Україні.

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Роман Костенко сказав, що одна батарея Patriot може закрити небо якогось одного конкретного району. І хоч одна батарея суттєво не змінить безпекову ситуацію усієї України, проте – це великий внесок у ППО України, а надалі Україна зможе отримати більше таких комплексів.

Це великий внесок в нашу ППО, я впевнений, що це не остання передача, і я впевнений, що вони себе ефективно зарекомендують і ми дійсно зможемо збивати цілі,

– сказав Костенко.

Військовий припустив, що завдяки цьому ЗРК, українські військові зможуть збивати ракети типу "іскандер", а система зможе прикривати район, в якому є об'єкти критичної інфраструктури або, наприклад, Київ.

Як ЗРК Patriot допоможуть закрити українське небо / Інфографіка 24 каналу

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