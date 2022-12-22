Про це радник Офісу Президента Олексій Арестович заявив під час стріму на ютуб-каналі "Фейгін LIVE" – повідомляє 24 канал. За його словами, постачання Україні ЗРК Patriot не змінить ситуацію радикально, але допоможе прикрити один – два райони.
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Не тільки якість, а й кількість
Як пояснив радник Офісу Президента України, для того, щоб радикально посилити захист українського неба потрібна не тільки якість систем ППО, а і їх достатня кількість. Один ЗРК Patriot, який США планують передати України зможе прикрити один або 2 райони.
Одна батарея – це прикриття одного важливого району, наприклад Києва, або будь-якого іншого району, який обере військове командування. Для того, щоб це серйозно змінило ситуацію в небі України, потрібно 3 таких батареї, а краще 4, але це вкрай дороге задоволення,
– пояснив Олексій Арестович.
Одна батарея може коштувати більш ніж мільярд доларів, а її остаточна вартість залежить від комплектації та варіюється в кількасот мільйонів доларів.
Арестович розповів, що поки невідомо на яких умовах Україні передадуть комплекс, оскільки таких варіантів може бути багато, це може бути як закупівля для України, так і постачання на умовах ленд-лізу.
Арестович розповів про користь від ЗРК Patriot: дивіться відео
Наскільки він ефективний
Також радник Офісу Президента не виключає це постачання через можливу передачу Росії іранських балістичних ракет, які ЗРК Patriot може збивати.
Комплекси Patriot, які передають, я так розумію володіють здатністю боротьби з балістичними ракетами типу "іскандер", які перехоплюються звичайним ППО значно важче, ніж крилаті чи іншого роду ракети,
– сказав Арестович.
Як пояснив радник Офісу Президента, США передадуть Україні поки що тільки одну батарею, щоб пересвідчитись, що її використання спрацює. А як тільки її роботу буде налагоджено і вона буде ефективно використовуватись, варто очікувати постачання ще, як мінімум однієї батареї.
Американці завжди так роблять, вони ставлять одну батарею, або невелику кількість конкретного типу озброєння. Якщо спрацювало – дають більше. Я думаю однією батареєю не обмежиться , дадуть, як мінімум ще одну, а далі подивимось,
– сказав Олексій Арестович.
Однак не варто покладати великих сподівань на цей комплекс, оскільки це – не суперзброя, яка все змінить. Дальність ураження складає усього 80 кілометрів, тому – це прикриття лише одного великого району, наприклад Києва.
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Арестович також відзначив і сильну сторону цього комплексу. ЗРК Patriot може бути інтегрований в єдину систему обміну інформацією з іншими сучасними системами ППО. Це означає, що засоби ППО не працюють по одинці, як радянські ЗРК, а обмінюються інформацією в режимі онлайн, що значно підвищує їх ефективність.
Підсумовуючи, радник ОП зазначив, що постачання однієї батареї варто розглядати, як збільшення кількості до вже наявної системи комплексів ППО, а не як одну одиницю, тому, фактично – це більше ніж одна автономна батарея.
Як ЗРК Patriot допоможуть закрити українське небо / Інфографіка 24 каналу
Україні передають Patriot: що відомо
- США, на фоні новин про візит Володимира Зеленського до Вашингтона, 21 грудня оголосили, що нададуть України довгоочікуваний ЗРК Patriot.
- Вперше Україна попросила цей комплекс у квітні 2021 року. Відтоді українські дипломати працювали над тим, щоб це постачання стало можливим.
- Сполучені Штати Америки будуть навчати українських військових використовувати ЗРК Patriot протягом декількох місяців.