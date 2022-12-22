Про це радник Офісу Президента Олексій Арестович заявив під час стріму на ютуб-каналі "Фейгін LIVE" – повідомляє 24 канал. За його словами, постачання Україні ЗРК Patriot не змінить ситуацію радикально, але допоможе прикрити один – два райони.

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Не тільки якість, а й кількість

Як пояснив радник Офісу Президента України, для того, щоб радикально посилити захист українського неба потрібна не тільки якість систем ППО, а і їх достатня кількість. Один ЗРК Patriot, який США планують передати України зможе прикрити один або 2 райони.

Одна батарея – це прикриття одного важливого району, наприклад Києва, або будь-якого іншого району, який обере військове командування. Для того, щоб це серйозно змінило ситуацію в небі України, потрібно 3 таких батареї, а краще 4, але це вкрай дороге задоволення,

– пояснив Олексій Арестович.

Одна батарея може коштувати більш ніж мільярд доларів, а її остаточна вартість залежить від комплектації та варіюється в кількасот мільйонів доларів.

Арестович розповів, що поки невідомо на яких умовах Україні передадуть комплекс, оскільки таких варіантів може бути багато, це може бути як закупівля для України, так і постачання на умовах ленд-лізу.

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Наскільки він ефективний

Також радник Офісу Президента не виключає це постачання через можливу передачу Росії іранських балістичних ракет, які ЗРК Patriot може збивати.

Комплекси Patriot, які передають, я так розумію володіють здатністю боротьби з балістичними ракетами типу "іскандер", які перехоплюються звичайним ППО значно важче, ніж крилаті чи іншого роду ракети,

– сказав Арестович.

Як пояснив радник Офісу Президента, США передадуть Україні поки що тільки одну батарею, щоб пересвідчитись, що її використання спрацює. А як тільки її роботу буде налагоджено і вона буде ефективно використовуватись, варто очікувати постачання ще, як мінімум однієї батареї.

Американці завжди так роблять, вони ставлять одну батарею, або невелику кількість конкретного типу озброєння. Якщо спрацювало – дають більше. Я думаю однією батареєю не обмежиться , дадуть, як мінімум ще одну, а далі подивимось,

– сказав Олексій Арестович.

Однак не варто покладати великих сподівань на цей комплекс, оскільки це – не суперзброя, яка все змінить. Дальність ураження складає усього 80 кілометрів, тому – це прикриття лише одного великого району, наприклад Києва.

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Арестович також відзначив і сильну сторону цього комплексу. ЗРК Patriot може бути інтегрований в єдину систему обміну інформацією з іншими сучасними системами ППО. Це означає, що засоби ППО не працюють по одинці, як радянські ЗРК, а обмінюються інформацією в режимі онлайн, що значно підвищує їх ефективність.

Підсумовуючи, радник ОП зазначив, що постачання однієї батареї варто розглядати, як збільшення кількості до вже наявної системи комплексів ППО, а не як одну одиницю, тому, фактично – це більше ніж одна автономна батарея.

Як ЗРК Patriot допоможуть закрити українське небо / Інфографіка 24 каналу

Україні передають Patriot: що відомо