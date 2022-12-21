Фахівці впевнені, що ЗРК Patriot буде цінним доповненням до ППО України. Проте водночас ця система протиповітряної оборони "не є панацеєю від усього".

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Про що попереджають військові експерти

Згідно з описом Центру стратегічних міжнародних досліджень (CSIS), радарна система Patriot поєднує в собі функції спостереження, відстеження та ураження. Саме такі характеристики виділяють її серед інших систем ППО.

Проте генерал-лейтенант у відставці Марк Гертлінг повідомив, що, ймовірно, є деякі нереалістичні очікування щодо того, що батарея Patriot зможе зробити для України.

Наприклад, вона не буде доступна для використання відразу після того, як США погодяться надати її. За словами Гертлінга, потрібні місяці, щоб навчити війська користуватися складною системою.

Ба більше, навчання американських військ виконувати функції технічного обслуговування або ремонту вимагає близько року. І вона не зможе забезпечити "купол" над всією країною.

Ці системи не підхоплюють і не рухаються по полю бою. Ви розміщуєте їх десь, де захищаєте вашу найбільш стратегічну ціль, як місто, як Київ. Якщо хтось думає, що це буде система, яка поширюється на 500-мильному кордоні між Україною та Росією, вони просто не знають, як ця система працює,

– сказав генерал.

Він також додав, що лише одна батарея обслуговується приблизно 90 солдатами та охоплює комп'ютери, систему керування боєм, радар з фазованою ґратою, обладнання для генерування електроенергії та "до восьми пускових установок".

Що відомо про системи Patriot

Вони вважаються однією з найнадійніших систем протиракетної оборони;

Як каже виробник, може захищати від тактичних балістичних та крилатих ракет, літаків та безпілотників;

Вперше їх було застосовано під час операції "Буря в пустелі" у 1991 році. Тоді систему розкритикували: не змогла перехопити одну з іракських ракет, випущену по американських казармах. Відтоді ЗРК зазнав багатьох модернізацій;

Оперативний діапазон найсучаснішої модифікації – до 160 кілометрів;

В одну батарею входить до 8 пускових установок. Їхня загальна вартість – близько мільярда доларів. Вартість запуску однієї ракети може сягати 4 мільйонів доларів;

Експерти кажуть, через таку вартість попри всі переваги системи збивати за її допомогою іранські дрони-камікадзе неефективно.

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