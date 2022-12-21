Специалисты уверены, что ЗРК Patriot станет ценным дополнением к ПВО Украины. Однако в то же время эта система противовоздушной обороны "не панацея от всего".

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О чем предупреждают военные эксперты

Согласно описанию Центра стратегических международных исследований (CSIS), радарная система Patriot объединяет функции наблюдения, отслеживания и поражения. Именно такие характеристики выделяют ее среди других систем ПВО.

Однако генерал-лейтенант в отставке Марк Гертлинг сообщил, что, вероятно, есть некоторые нереалистичные ожидания, что батарея Patriot сможет сделать для Украины.

К примеру, она не будет доступна для использования сразу после того, как США согласятся предоставить ее. По словам Гертлинга, нужны месяцы, чтобы научить войска пользоваться сложной системой.

Более того, обучение американских войск выполнять функции технического обслуживания или ремонта требует около года. И она не сможет обеспечить "купол" над всей страной.

Эти системы не подхватывают и не двигаются по полю боя. Вы размещаете их где-то, где защищаете вашу наиболее стратегическую цель, как город, как Киев. Если кто-то думает, что это будет система, распространяющаяся на 500-мильной границе между Украиной и Россией, они просто не знают, как эта система работает,

– сказал генерал.

Он также добавил, что только одна батарея обслуживается около 90 солдатами и охватывает компьютеры, систему управления боем, радар с фазированной решеткой, оборудование для генерирования электроэнергии и "до восьми пусковых установок".

Что известно о системах Patriot

Они считаются одной из самых надежных систем противоракетной обороны;

Как говорит производитель, он может защищать от тактических баллистических и крылатых ракет, самолетов и беспилотников;

Впервые они были применены во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году. Тогда систему раскритиковали: не смогла перехватить одну из иракских ракет, выпущенную по американским казармам. С тех пор ЗРК претерпел многие модернизации;

Оперативный диапазон современной модификации – до 160 километров;

В одну батарею входит до 8 пусковых установок. Их общая стоимость – около миллиарда долларов. Стоимость запуска одной ракеты может достигать 4 миллионов долларов;

Эксперты говорят, из-за такой стоимости на все преимущества системы сбивать с ее помощью иранские дроны-камикадзе неэффективно.

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