В пакет также войдут минометы, ракеты, снаряды, бронированная техника и т.д. Также США будут финансировать обучение украинских воинов и обслуживание оружия.

Важно США выделяют Украине вооружение на 1,85 миллиарда, в том числе системы ПВО Patriot, – Блинкен

Детали новых пакетов помощи

В рамках нового пакета помощи от Пентагона на сумму 1 миллиард долларов Украина получит:

1 батарею ЗРК Patriot (4 пусковые установки и все необходимое оборудование для них);

500 высокоточных снарядов калибра 155 миллиметров;

10 минометных систем калибра 122 миллиметра и 10 000 мин к ним;

10 минометных систем калибра 82 миллиметра;

10 минометных систем калибра 60 миллиметров;

37 бронемашин Cougar;

120 машин HMMWV;

6 бронированных легковушек;

ракеты HARM и JADM;

высокоточные авиационные боеприпасы;

свыше 2 700 единиц гранатометов и стрелкового оружия;

приборы ночного видения и оптики;

противопехотные мины Claymore;

средства связи;

индивидуальную броню.

На 850 миллионов долларов в рамках программы USAI от Министерства обороны США Украина также получит:

45 тысяч снарядов калибра 152 миллиметров;

20 000 снарядов калибра 122 миллиметра;

50 000 реактивных снарядов к БМ-21;

100 000 танковых снарядов калибра 125 миллиметров;

спутниковые терминалы и услуги;

финансирование обучения, обслуживания и поддержки.

Стоит отметить, что это один из самых больших пакетов помощи от США для Украины. Таким образом общая сумма помощи администрации действующего президента США Джо Байдена нашему государству уже составляет 21,9 миллиарда долларов.

Украина получит ЗРК Patriot, переговоры о предоставлении которого с Белым домом вел лично президент Владимир Зеленский. Новый пакет помощи США объявили именно в день визита главы государства в Вашингтон – украинский президент впервые с 24 февраля совершает заграничный визит.