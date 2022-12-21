До пакета також увійдуть міномети, ракети, снаряди, броньована техніка тощо. Також США фінансуватимуть навчання українських воїнів та обслуговування зброї.

Зверніть увагу США виділяють Україні озброєння на 1,85 мільярда, зокрема системи ППО Patriot, – Блінкен

Деталі нового пакету допомоги

У межах нового пакету допомоги від Пентагону на суму 1 мільярд доларів, Україна отримає:

1 батарею ЗРК Patriot (тобто 4 пускові установки та все необхідне обладнання до них);

500 високоточних снарядів калібру 155 міліметрів;

10 мінометних систем калібру 122 міліметри та 10 000 мін до них;

10 мінометних систем калібру 82 міліметри;

10 мінометних систем калібру 60 міліметрів;

37 бронемашин Cougar;

120 машин HMMWV;

6 броньованих легковиків;

ракети HARM та JADM;

високоточні авіаційні боєприпаси;

понад 2700 одиниць гранатометів і стрілецької зброї;

прилади нічного бачення та оптику;

протипіхотні міни Claymore;

засоби зв‘язку;

індивідуальну броню.

На 850 мільйонів доларів у межах програми USAI від Міністерства оборони США Україна також отримає:

45 000 снарядів калібру 152 міліметрів;

20 000 снарядів калібру 122 міліметри;

50 000 реактивних снарядів до БМ-21;

100 000 танкових снарядів калібру 125 міліметрів;

супутникові термінали та послуги;

фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

Варто відзначити, що це один із найбільших пакетів допомоги від США для України. Таким чином загальна сума допомоги адміністрації чинного президента США Джо Байдена нашій державі вже становить 21,9 мільярда доларів.

Україна таки отримає ЗРК Patriot, переговори щодо надання якого з Білим домом вів особисто президент Володимир Зеленський. Новий пакет допомоги США оголосили саме в день візиту глави держави до Вашингтона – український президент вперше з 24 лютого здійснює закордонний візит.