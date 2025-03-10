Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Defence Express. Зенітний ракетний комплекс SAMP/T вважається аналогом американського Patriot і призначений для боротьби з повітряними загрозами, зокрема балістичними ракетами.

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SAMP/T у боротьбі з балістичними загрозами

Проте в реальних умовах цей комплекс може мати серйозні проблеми із перехопленням балістичних цілей. Основні фактори, які ставлять під сумнів його ефективність, – це дефіцит боєприпасів та залежність від конкретної версії ракет Aster 30, які використовуються у системі.

Джерела, обізнані із ситуацією, повідомляють, що у SAMP/T може бути проблема саме із програмним забезпеченням, яке впливає на ефективність перехоплення балістичних ракет.

Це викликає паралелі з історією американського Patriot під час війни в Перській затоці 1991 року, коли через помилку у коді система пропустила іракські "Скади". Тоді баг у програмному забезпеченні призвів до того, що комплекс неправильно вимірював час, через що не встигав вчасно реагувати на загрозу.

Втім, у випадку SAMP/T навряд чи проблема ідентична, адже з 1991 року системи ППО значно модернізували. Проте варто зазначити, що програмні обмеження Patriot також поєднувалися з недоліками самих ракет.

Наприклад, ракети GEM-T не могли гарантовано знищувати бойову частину балістичних ракет у повітрі. Це й стало причиною розробки сучасніших версій, таких як CRI та MSE, які працюють за принципом кінетичного перехоплення.

Які ракети потрібні для знищення балістичних цілей

SAMP/T може працювати з різними версіями ракет Aster 30, і саме їхня модифікація впливає на ефективність боротьби з балістичними загрозами.

Aster 30 Block 0 – перша версія ракети, якою оснащували комплекси SAMP/T при їхньому прийнятті на озброєння у 2007 році. Вона не була призначена для боротьби з балістичними ракетами.

– перша версія ракети, якою оснащували комплекси SAMP/T при їхньому прийнятті на озброєння у 2007 році. Вона не була призначена для боротьби з балістичними ракетами. Aster 30 Block 1 – модернізована версія, яка отримала нове програмне забезпечення та покращену систему наведення. Саме ця ракета вперше пройшла випробування з перехоплення балістичних цілей у 2010 році.

– модернізована версія, яка отримала нове програмне забезпечення та покращену систему наведення. Саме ця ракета вперше пройшла випробування з перехоплення балістичних цілей у 2010 році. Aster 30 Block 1NT – найновіша версія, розробка якої стартувала у 2015 році. Вона отримала оновлену радіолокаційну головку самонаведення у Ka-діапазоні (26,5-40 ГГц), що дозволяє точніше знищувати балістичні ракети. Саме цей варіант ракети має використовуватися у перспективному ЗРК SAMP/T NG, який очікують у серійному виробництві з 2026 року.

Факт того, що після Aster 30 Block 1 довелося створювати ще більш досконалу модифікацію, натякає на те, що можливості Block 1 у боротьбі з балістичними цілями були обмеженими.

Чи може SAMP/T збивати балістичні ракети

Офіційно Франція та Велика Британія повідомляли, що їхні ВМС застосовували ракети Aster 30 для перехоплення балістичних ракет під час операцій у Червоному морі. Проте точна статистика збитих цілей, витрата ракет та ефективність системи не розголошуються. Ба більше, між корабельними та наземними ЗРК може бути значна різниця, зокрема у системах управління вогнем.

На тлі того, що американський Patriot вже неодноразово довів свою ефективність у знищенні російських "Кинджалів", заяви французів про те, що нова версія SAMP/T NG зможе справлятися з цією загрозою, викликають питання.

Дефіцит боєприпасів для SAMP/T

Ще одна проблема європейського комплексу – кількість доступних ракет Aster 30. За даними The Wall Street Journal, SAMP/T не є масовою системою, і брак боєприпасів ставить під сумнів його бойову ефективність.

На момент передачі двох комплексів Україні загальна кількість SAMP/T у світі була обмеженою:

Франція – 10 комплексів

– 10 комплексів Італія – 6 комплексів

– 6 комплексів Сінгапур – 2 комплекси (досягли боєготовності лише наприкінці 2023 року)

Крім того, ракети Aster 30 використовуються не лише в наземних комплексах, а й у корабельних ЗРК, які експлуатують ВМС 9 країн. Загалом ракети Aster 30 стоять на озброєнні 30 кораблів у Франції, Італії, Великій Британії, Єгипті, Катарі, Алжирі та Сінгапурі. Це ще більше скорочує їхню доступність для сухопутних систем.

У 2023 році Франція анонсувала скорочення виробничого циклу ракет Aster, адже на створення однієї ракети потрібно було 40 місяців.

За планом до 2026 року цей термін мають скоротити до 18 місяців, а виробництво збільшити на 50%. Однак навіть при цьому загальний випуск ракет усіх типів Aster складе лише 700 одиниць за кілька років.

SAMP/T дійсно має задекларовану можливість перехоплення балістичних цілей, але лише у разі використання нових версій ракет Aster 30 Block 1 або Block 1NT.

Проте реальна ефективність комплексу залишається під питанням через обмежену кількість ракет, можливі проблеми із програмним забезпеченням та невідомі деталі бойового застосування.

Попри всі заяви про можливості SAMP/T, наявний в Україні Patriot вже довів свою ефективність у боротьбі з російськими гіперзвуковими ракетами.