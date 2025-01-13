Наприкінці грудня 2024 року британське видання The Economist дещо привідкрило завісу таємниці щодо новинок української ракетної програми. Однією з таких стала крилата ракета класу "земля – земля" з поетичною назвою "Трембіта".

Очікується, що вже незабаром розпочнеться серійне виробництво цих снарядів і вони активно полетять проводити денацифікацію та демілітаризацію Росії. А поки триває очікування прем’єри, 24 Канал розповідає все, що відомо про "Трембіту".

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Що відомо про "Трембіту"

Проєкт "Трембіта" починався як класичний стартап. Навесні 2023 року волонтерська команда інженерів PARS на чолі Сергієм Бірюковим і група волонтерів з громадської організації "Відсіч" поставили перед собою амбітне завдання створити недорогий, але ефективний та масовий засіб для виробництва "бавовни" в Росії.

Автори проєкту презентували його як "народну ракету".



Презентація народної ракети "Трембіта", весна 2023 року

Всього на розробку та реалізацію проєкту "Трембіта" пішло трохи більше як півтора року – ще влітку 2023 року інженери розповідали журналістам France 24 про свої амбітні плати, а в грудні 2024 року ракета вже була готова.

Що інколи відбувається "за гаражами" – процес створення "Трембіти": дивіться відео

Поява саме такої зброї в умовах обмеженої кількості власних "Нептунів", американських ATACMS чи британо-французьких Storm Shadow/SCALP є критичною, адже дозволить зекономити та одночасно масштабувати удари по ворогу.

"Трембіта" – відомі характеристики

розробник – Україна, конструкторське бюро PARS;

тип – крилата ракета;

клас – "земля – земля";

довжина – 2 метри;

вага – близько 100 кілограмів;

вага бойової частини – близько 20 кілограмів;

максимальна висота польоту – 2 000 метрів;

мінімальна висота польоту – 30 метрів;

система наведення – за GPS;

швидкість – 400 кілометрів на годину;

дальність – 145 – 200 кілометрів з потенційним збільшенням дальності у більш заряджених версіях;

вартість – від 3 000 до 15 000 доларів.



Візуалізація ракети "Трембіта" / facebook.com/trembita.rocket

Також, як нам відомо з новорічного звернення до нації Володимира Зеленського, "Трембіта" буде не сама, а стане частиною потужного крилатого ансамблю ЗСУ, гастролі якого гарантовано запам’ятають в Росії.

Які основні переваги "Трембіти"

Розробники вирішили не вигадувати наново велосипед і взяли за основу для нової ракети старий німецький двигун Argus As 014. Він дозволяє розвивати швидкість до 400 кілометрів на годину при дальності у 200 кілометрів. При цьому він доволі дешевий – лише 200 доларів.

Так, це сучасна копія двигуна пульсуючого повітряно-реактивного двигуна (Pulsjet-motor), що вперше використовувався у 1944 році на німецькій "Фау-1", легендарному прообразі всіх сучасних ракет.



Трішки заіржавіла "Фау-1" в музеї в Пенемюнде, подібність з "Трембітою" невипадкова / Фото Wikimedia Commons

Цей факт, а також використання західних технологій дозволили українським інженерам у доволі короткий час зробити "Трембіту".

За словами Бірюкова, приблизна вартість однієї ракети складає всього від 3 000 до 15 000 доларів. Для сучасної війни це копійки (для прикладу, ціна російських крилатих ракет чи американських MGM-140 для ATACMS стартує з мільйонів доларів).



При цьому більшу частину вартості ракети становить не двигун чи бойова частина, а високотехнологічна система наведення.

Діапазон в ціні залежить від "начинки", а вона різна, і більш потужні моделі здатні суттєво перевищувати базові показники. Автори The Economist роблять особливий акцент, що деякі версії "Трембіти" навіть спроможні долітати до Москви. Власне, саме над цим нині працюють хлопці з PARS.

Так це чи ні – незабаром дізнаємось, а наразі ракета "Трембіта" проходить фінальні польові випробування і десь скоро має піти в серію.

Як "Трембіти" виснажуватимуть російську ППО

Ще одна перевага "Трембіти" – вона проста, її можна збирати буквально в гаражах і невеличких бункерах у повній децентралізації. Також "Трембіті" не потрібні жодні надскладні, надмасивні та дорогі платформи – вона стартує з простенької рамки чи пневмокатапульти, тому в теорії її можуть навіть запускати оператори ССО в російському тилу.

А ще "Трембіту" можна запускати залпом – і це зробить "великі нерви" російській ППО і зможе її виснажити, адже в бій вступає банальна математика – умовні 3–15 тисяч доларів проти десятків тисяч доларів і вище за російські ЗУР, яких у росіян не так вже й багато і точно на все не вистачає, бо територія в Росії дуже велика.

Експерт зі зв'язку, голова Центру радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів 24 Каналу про головні переваги української ракети. За його словами, "Трембіта" – це дрон, що має крила. У ньому поєднаний гучний пульсуючий реактивний двигун із простою конструкцією: трубчастий фюзеляж, крило та система наведення.

Цей двигун відомий тим, що у нього страшний потужний звук. Сила цього звуку понад 100 децибелів,

– зазначив Бескрестнов.

Перевага цього рішення в тому, що реактивний двигун дуже дешевий, йому не потрібне авіаційне паливо, він може літати на бензині А-95. Основне завдання таких дронів відвертати увагу систем ППО.



The Economist показав експериментальний запуск "Трембіти" / Скриншот

"Трембіта" не буде точною й не зможе уражати ціль з точністю до метра, як крилата ракета. Її можна відправляти приблизно. Проте "Трембіта" може виконувати два завдання:

нести 20 кілограмову бойову частину, завдаючи вогневого ураження противнику до 200 кілометрів;

бути ціллю для ППО.

Розробники й виробники правильно мислять. Так само, як зараз з "Шахедами". Насправді їх не стало більше, просто додалося втричі більше фальшивих цілей, ніж самих "Шахедів". Вони призначені для того, щоб вичерпувати ресурси української ППО,

– додав Бескрестнов.

Він наголосив, що Україна переслідує так саму мету – запускати багато фальшивих цілей на Росію, щоб окупанти витрачали ресурси своєї ППО. Все це робить "Трембіту" дуже цінним надбанням для ЗСУ і гарантує суцільний "план ковьор" для ворогів.