6 грудня 2024 року світ дізнався про нову українську розробку – дрон-ракету "Пекло". У цей день у соцмережах президента Зеленського з'явився невеликий ролик і допис про цю зброю. У ньому представлено доволі велику партію ракетоподібних снарядів із серійними номерами аж до 69 і 88.
Президент розкрив таємницю та назвав ім'я виробу – "Пекло". Найголовніше ж, що це не прототип, а вже серійні зразки, що пройшли випробування в бойових умовах і тепер чекають слушної нагоди для їхнього застосування Збройними Силами України.
Дрон-ракета "Пекло". Наша, українська зброя, що вже має підтверджене бойове застосування. Сьогодні передали першу партію нашим Силам оборони. Тепер завдання – нарощувати виробництво та застосування. Дякую кожному й кожній, хто залучений до нашого оборонного виробництва, чий внесок допомагає Україні битися, – так президент Зеленський презентував "Пекло" для росіян.
24 Канал розповідає, що наразі відомо про "Пекло" та чого слід боятися росіянам.
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Утричі швидші за "Шахеди": як виникла ідея створити "Пекло"
"Пекло" – це приватна розробка, що з'явилась в межах ініціативи "Армія дронів", спільного проєкту Міноборони, Мінцифри, Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та UNITED24.
Цей проєкт передбачає, серед іншого, сприяння та заохочення розробників, а також допомогу в реалізації. Зокрема, розробники отримали можливість не "вигадувати велосипед", а попрацювати безпосередньо з "цільовою аудиторією" та дізнатися, чого вони хочуть.
Задум "Пекла" виник після консультації із військовими, які безпосередньо займаються дронами та знищують з їхньою допомогою росіян. Оператори БпЛА просили розробити бюджетний варіант, адже Україна наразі перебуває в ситуації, коли має бути "дешево та сердито",
– мовиться у статті ЕП.
Лише такий варіант може бути швидко масштабований і перетворитися з гарної, але складної розробки, на дійсно масовий продукт. Також військові розраховували на велику дальність – кілька сотень кілометрів у тил ворога.
Ракета-дрон "Пекло" / Фото з телеграм-каналу Германа Сметаніна
Так, у розробників виникла ідея поставити на дрон реактивний двигун. Це дозволило збільшити швидкість снаряда та відповідно ускладнити його перехоплення. Якщо в умовного "Шахеда" швидкість у районі 200 кілометрів на годину, то "Пекло" має приблизно 700 кілометрів на годину. І це власне робить "Пекло" гібридом, адже це дрон, що поводиться як крилата ракета.
Зазначимо, що військова наука не знає терміну "дрон-ракета", це швидше маркетинговий хід, підсвічений Офісом Президента ще з часів літньої презентації "Паляниці". Проте термін дає відсилку до історії виникнення проєкту та його еволюції.
Скриншот з відео ОП
У серпні 2023 року компанія (не називається з міркувань безпеки) розробила технічне завдання та перші ескізи. Проєкт розробки тривав рік, компанія-виробник сама профінансувала його, самі розробники оцінюють бюджет у декілька мільйонів доларів. Що дуже мало, а якщо врахувати час від ескізу до серії, то й поготів.
Ракета-дрон "Пекло" – основні характеристики
- виробник – Україна,
- тип – гібрид дрона та крилатої ракети,
- статус – серійне виробництво з вересня 2024 року,
- наявна кількість – близько 100,
- бойове застосування – так,
- система наведення – інерціальна та GPS,
- вага бойової частини – 50 – 100 кілограмів,
- дальність – 700 кілометрів,
- швидкість – до 700 кілометрів на годину,
- Двигун – малогабаритний турбореактивний,
- ціна – невідома (але менш як 200 000 доларів).
"Пекло" під час презентації / Фото з телеграм-каналу Германа Сметаніна
Скільки коштує "Пекло" та чому є універсальним
Ціна одного снаряду не розголошується, але вона менша за ціну вогняної новинки 2023 року – дрона-камікадзе "Лютий", що став частим гостем на російських НПЗ. Той, нагадаємо, на старті серійного виробництва коштував приблизно 200 тисяч доларів. Нині ж ця сума може бути меншою.
Зверніть увагу! Відносна мала ціна пояснюється тим, що ракета на 70% складається з українських компонентів, вироблених державними та приватними компаніями. Ракета може працювати на різних двигунах, в залежності від їхньої доступності на ринку.
Це робить "Пекло" доволі універсальним і дуже зручним у виробництві. Також двигун розміщений на "Пеклі" зовні, що суттєво спрощує складання готового виробу та збільшує місце для корисного навантаження у корпусі самої ракеті.
- "Пекло" має комбіноване наведення та поєднує GPS з інерціальною системою.
- Остання під час запуску визначає точне положення ракети, а потім вираховує всі зміни положення ракети під час її віддалення від цієї точки відліку – висоти, курсу, а також кутів зносу через вітер.
- Під час цих підрахунків неминуче накопичуються помилки, які не дають вивести ракету на ціль досить точно.
- Виправити ситуацію допомагає GPS. Тож ця комбінація виступає як страховка та дає снаряду велику точність.
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін під час презентації "Пекла" 6 грудня 2024 року розповів, що особливу увагу приділено питанню подолання ворожого РЕБ.
Серійні номери на ракетах-дронах "Пекло" / Фото з телеграм-каналу Германа Сметаніна
Сюрпризи для росіян
Більшість систем, що встановлені на ракеті – державна таємниця, але розробники "Пекла" обіцяють росіянам великі сюрпризи. Розробники наразі не розкривають, як саме відбувається запуск "Пекла", але кажуть, що у перспективі будуть можливі різні варіанти.
Аналіз фото та наявність на фюзеляжах ракет характерних кріплень вказує, що "Пеклу" притаманні "кола", що запускають із літаків. Утім, це може бути і якась особлива наземна пускова установка.
Якщо ж припущення про повітряний запуск "Пекла" правда, то українці вкотре зуміли здивувати, адже їм вдалося з нуля зробити дуже дешеву крилату ракету.
Президент Зеленський оглядає дрони-ракети "Пекло" / Фото з телеграм-каналу Германа Сметаніна
"Пекло" має велику дальність, що обчислюється сотнями кілометрів. Через це, зокрема, довелося зменшити вагу бойової частини. Проте корисне навантаження в межах 100 кілограмів – це дуже непогано.
Наприклад, сумнозвісні російсько-іранські "Шахеди" мають не більше 70 кілограмів. При цьому вже декілька років завдають Україні величезної шкоди та створюють значні проблеми для ППО. Але тепер росіяни знатимуть, що в цю гру можна зіграти вдвох.
Звідки така назва та коли Росія відчує українське "Пекло"
Наразі відомо про 5 бойових пусків "Пекла". Один із польотів завершився ураженням дорогої російської військової цілі. Отже, проєкт вже почав виходити в плюс.
Коли виріб був уже майже готовим, його продемонстрували військовим на полігоні. На одну з демонстрацій запросили й президента Зеленського. Саме він і запропонував назвати новинку "Пекло", оскільки ракета викликала в нього такі асоціації.
Як Зеленський презентував "Пекло": дивіться відео
Подальшу долю "Пекла" в серійному виробництві та масштабування визначить її застосування проти окупантів. Тоді стане відомо, наскільки технологія відповідає викликам війни та як саме її потрібно буде вдосконалювати.
Нині ж серійне виробництво "Пекла" триває вже 3 місяці (тобто з вересня 2024-го, а це означає, що з часу ескізів до серії пройшов рівно рік). За цей час вдалося виготовити близько 100 ракет. Очікується, що незабаром ефективність виробництва зросте.
Зазначимо, що "Пекло" – не єдина новинка сезону. Наразі Україна вже презентувала побратимів розробки – дрон-ракети "Паляниця" та "Рута".
Ракета "Рута" / фото Mikhail Kokorich
Крім того, очікується, що Україна отримає й потужніші ракети. І поки Путін лякає світ "Орешником", а його посіпаки розганяють фейк про 300 штук на рік, українці спокійно роблять свою справу.