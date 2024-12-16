Деталі розповідає 24 Канал з посиланням на великий матеріал "Економічної правди". Цікаво, що назву ракеті подарував Зеленський, який був на одній з демонстрацій на полігоні. У бою "Пекло" застосували вже не менше п'ятьох разів, під час одного з них могли уразити дорогу російську військову ціль.

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На розробку маленької ракети витратили мільйони доларів

Україна активно розвиває безпілотну галузь і вже досягла там значних успіхів. Ракета-дрон "Пекло" постала з ідеї вдосконалити безпілотники-камікадзе.

Українські інженери народили щось середнє між дронами та ракетами. Нова зброя займатиме нішу далекобійних дронів, але наявність реактивного двигуна й більш розвинутої системи наведення дає їй право називатись ракетою. Українські підприємства вже випускають їх серійно та готуються суттєво масштабувати виробництво,

– мовиться в матеріалі.

Зеленський представив "Паляницю" як дрон-ракету. Ця назва закріпилася за таким видом боєприпасів, які являють собою маленькі крилаті ракети.

Ракета-дрон "Пекло" може летіти зі швидкістю до 700 кілометрів на годину, тобто в кілька разів швидше, ніж звичайний дрон.

А крилатою ракетою її робить реактивний двигун.

Усе це потрібно, щоб швидко долати російську ППО та бити влучно – і важко.

"Стандартної бойової частини у 20 – 50 кілограмів часто не вистачає, щоб пробити захист об'єктів й завдати серйозних втрат ворогу", – пояснили журналісти.

Просто вдосконалити дрони було замало: платформа БпЛА поступово впирається у стелю своїх можливостей, постала потреба у виході на якісно новий технологічний рівень. І тоді народилося "Пекло".

Назву вигадав Зеленський: що відомо про серійне виробництво "Пекла"

Нову ракету-дрон розробляли рік. Виробник, ім'я якого тримають у секреті, фінансував розробки своїм коштом, витративши кілька мільйонів доларів.

Серед способів наведення "Пекла" – інерціальна система та GPS. Ракету зможуть запускати з різних платформ, також вона може працювати на різних двигунах.

За останні три місяці виготовили близько 100 ракет. Точну ціну однієї серійної ракети не називають. Але кажуть, що це буде дешевше, ніж дрон-камікадзе "Лютий".

"Пекло" на 70% складається з українських компонентів, вироблених державними та приватними компаніями. Контракти з виробником укладають підрозділи, які оперують далекобійними дронами.

Тож сподіваємось, що "Пекло" влаштує ворогові справжнє пекло!