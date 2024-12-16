Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Зауважимо, що він вже неодноразово раніше погрожував розширенням виготовлення подібного озброєння у Росії.

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Що заявив Путін про "Орешник"

Путін запевняє, що частка сучасних озброєнь у стратегічних ядерних силах Росії досягла 95%, й наголошує, що Москва підтримуватиме потенціал та збалансований розвиток ядерних сил: "Росія зберігає політику ядерного стримування, а не брязкання ядерною зброєю".

Диктатор каже, що плани розміщення США нібито високоточних засобів середньої дальності викликають стурбованість. За його словами, якщо це станеться, то Росія буцімто відмовиться від "взятих на себе добровільних обмежень РСМД".

Також він доручив налагодити питання серійного виробництва та розміщення ударних вітчизняних систем, зокрема гіперзвукових. Крім вищезгаданого, глава Кремля анонсував серійне виробництво нової ворожої ракети.

Серійний випуск "Орешника" розпочнеться найближчим часом,

– заявив він.

До слова, раніше він заявляв, що поява "Орешника" мінімізує необхідність використання ядерної зброї, запевнявши, що відтепер Москві потрібно вдосконалювати не свою ядерну доктрину, а ракету "Орешник".