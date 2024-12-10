Тепер він зробив нову заяву про це озброєння й висловився щодо ядерної доктрини Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистські ЗМІ.

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Що заявив Путін про "Орешник"

Нещодавно у Росії оновили ядерну доктрину, про що так довго застерігали пропагандисти у спробах налякати Захід. Тепер російський диктатор дещо змінив риторику, заявивши, що Москві наразі потрібно вдосконалювати не свою ядерну доктрину, а ракету "Орешник".

Поява "Орешника" мінімізує необхідність використання ядерної зброї,

– заявив Путін.

Нагадаємо, вперше про застосування "Орешника" повідомив Владімір Путін під час термінового відеозвернення 21 листопада. За словами диктатора, удар по Дніпру став відповіддю на дозвіл Україні, зокрема від США, бити далекобійною зброєю по території країни-агресорки.

Ба більше, нещодавно Путін розповідав, що знову вдарить "Орешником" по Україні. Цього разу він погрожував вдарити по Києву.