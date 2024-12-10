Теперь он сделал новое заявление об этом вооружении и высказался относительно ядерной доктрины России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ.

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Что заявил Путин о "Орешнике"

Недавно в России обновили ядерную доктрину, о чем так долго предостерегали пропагандисты в попытках напугать Запад. Теперь российский диктатор несколько изменил риторику, заявив, что Москве сейчас нужно совершенствовать не свою ядерную доктрину, а ракету "Арешник".

Появление "Лещины" минимизирует необходимость использования ядерного оружия,

– заявил Путин.

Напомним, впервые о применении "Лещины" сообщил Владимир Путин во время срочного видеообращения 21 ноября. По словам диктатора, удар по Днепру стал ответом на разрешение Украине, в частности от США, бить дальнобойным оружием по территории страны-агрессора.

Более того, недавно Путин рассказывал, что снова ударит "Орешником" по Украине. На этот раз он угрожал ударить по Киеву.