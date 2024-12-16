Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Заметим, что он уже неоднократно ранее угрожал расширением изготовления подобного вооружения в России.

Смотрите также Не изменит ситуацию на линии фронта: при каком условии Путин может снова запустить "Орешник"

Что заявил Путин о "Орешнике"

Путин уверяет, что доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России достигла 95%, и отмечает, что Москва будет поддерживать потенциал и сбалансированное развитие ядерных сил: "Россия сохраняет политику ядерного сдерживания, а не бряцание ядерным оружием".

Диктатор говорит, что планы размещения США якобы высокоточных средств средней дальности вызывают обеспокоенность. По его словам, если это произойдет, то Россия якобы откажется от "взятых на себя добровольных ограничений РСМД".

Также он поручил наладить вопрос серийного производства и размещения ударных отечественных систем, в частности гиперзвуковых. Кроме вышеупомянутого, глава Кремля анонсировал серийное производство новой вражеской ракеты.

Серийный выпуск "Орешника" начнется в ближайшее время,

– заявил он.

К слову, ранее он заявлял, что появление "Орешника" минимизирует необходимость использования ядерного оружия, уверяя, что отныне Москве нужно совершенствовать не свою ядерную доктрину, а ракету "Орешник".