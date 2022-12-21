Відповідну інформацію в інтерв'ю розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, це дуже потрібна для України річ.
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Як ЗРК Patriot вплине на перебіг війни
Юрій Ігнат пояснив, що Patriot давно омріяний у стратегії подальшого розвитку Повітряних сил Збройних Сил України. Ба більше, наші військові зможуть доволі легко опанувати ці системи.
Також він заявив, що Patriot є далекобійною зброєю, яка може вражати аеробалістичні цілі на відстані до 150 кілометрів.
Ці комплекси на певних напрямках могли б допомогти відігнати російську авіацію подалі від наших кордонів, а саме такі бомбардувальники як ТУ-22М3 чи екіпажі тактичної авіації ворога,
– заявив Ігнат.
Речник також запевнив, що ця техніка допоможе створити ешелоновану систему ППО. За словами Юрія Ігната:
- ці комплекси доволі сучасні, дуже багато чого в них автоматизовано, багато в чому відкинуто людський фактор;
- тож перевчитися нашим військовим – це не є велика проблема, хоч і для цього потрібен певний час.
Окрім того, Ігнат наголосив, що рішення щодо того, де саме буде діяти ЗРК Patriot, ухвалюватиме вище військове керівництво.
Ба більше, речник командування Повітряних сил ЗСУ заявив, що Україні потрібні різні засоби ППО, тому ми готові брати в Заходу багато усього, що нам можуть запропонувати.
Що відомо про надання Україні ЗРК Patriot
- 21 грудня у Білому домі заявили, що нададуть Україні системи ППО Patriot. Це трапилось у день, коли Володимир Зеленський полетів у США на зустріч з Джо Байденом.
- Згодом держсекретар Ентоні Блінкен зазначив, що вартість загального пакета збройної допомоги від США становить понад 1,85 мільярда доларів.
- За даними Лари Селігман, Україна отримає одну батарею ЗРК Patriot. Там будуть 4 пускові установки та все необхідне обладнання до них. Також у пакет увійде 500 високоточних снарядів калібру 155 міліметрів, 120 машин HMMWV та багато іншої техніки. Про повний перелік зброї та техніки читайте за посиланням.