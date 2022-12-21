Відомо, що президент України прибуде в Штати уже сьогодні, 21 грудня. Під час свого візиту до Вашингтону Володимир Зеленський також виступить на спільному засіданні Конгресу.

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У Білому домі також повідомили, що Джо Байден оголосить про значний новий пакет допомоги в галузі безпеки. Він спрямований на те, щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії.

Триста днів тому Росія розпочала жорстокий штурм України. У відповідь президент Байден згуртував світ, щоб підтримати народ України, який захищає свій суверенітет і територіальну цілісність,

– повідомила у заяві прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр.

Зверніть увагу! Це буде перший візит Володимира Зеленського до США з початку повномасштабної війни Росії проти України.

Що входитиме у новий пакет допомоги від США

У Білому домі заявили, що новий пакет допомоги Україні у сфері безпеки сягатиме майже 2 мільярдів доларів. Він міститиме, зокрема:

батарею ракет Patriot,

NASAMS,

HAWK,

Stinger,

обладнання для боротьби з БПЛА.

Зазначимо, що також Штати заявили про намір не лише надати батарею ракет Patriot, яка стане "критично важливим активом для захисту українського народу від варварських нападів Росії на критичну інфраструктуру", а й навчити українських військових керувати нею у третій країні.

Окрім озброєння у Білому домі планують разом із Конгресом відзначити роботу над ухваленням значного пакету додаткового фінансування для України на 2023 рік. Загалом очікують двопартійного пакету на понад 40 мільярдів доларів.

Що ще можуть обговорити президенти

У Білому домі також зазначили, що під час зустрічі президенти США та України матимуть можливість провести поглиблену стратегічну дискусію щодо майбутнього шляху на полі бою. Також вони обговорять:

можливості та навчання, які США та союзники продовжуватимуть надавати Україні,

санкції та експортний контроль, які Штати запровадили проти Росії,

допомогу в економічному та енергетичному секторах,

гуманітарну допомогу Україні.

Президент Байден продовжить об’єднувати світ, оскільки ми працюємо над збереженням чудової єдності, яку ми продемонстрували протягом 2022 року. І, як я вже сказав, він посилить фундаментальне послання під час цієї поїздки безпосередньо президенту Зеленському, українському народу, американському народу і світу публічно, що Сполучені Штати будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і що при цьому ця підтримка залишатиметься широкою, глибокою та двопартійною,

– зазначили у США.