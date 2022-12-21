За інформацією Associated Press, США нададуть Україні 1,8 мільярда доларів військової допомоги у масштабному пакеті, який вперше включатиме ракетний комплекс Patriot і високоточні керовані бомби для винищувачів. Журналісти АР посилаються на заяви офіційних осіб США.

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Коли можуть оголосити про потужну допомогу США

Зазначають, що адміністрація Байдена готується вітати президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні.

Представники США розповіли про подробиці допомоги на умовах анонімності, оскільки про неї ще не було оголошено. Допомога сигналізує про розширення Сполученими Штатами передової зброї, яку вони надішлють в Україну для зміцнення протиповітряної оборони країни проти того, що було все більшим шквалом російських ракетних ударів.

За інформацією офіційних осіб США, пакет, який, як очікується, буде оголошено в середу, включатиме близько 1 мільярда доларів зброї зі запасів Пентагону та ще 800 мільйонів доларів через Ініціативу сприяння безпеці України, яка фінансує зброю, боєприпаси, навчання та іншу допомогу.

У ЗМІ наголошують, що українські чиновники тиснули на західних лідерів, щоб вони надали більш досконалу зброю, включно з Patriot, щоб допомогти своїй країні у війні з Росією.

Зверніть увагу! Patriot буде найсучаснішою зенітно-ракетною системою, яку Захід надав Україні для відбиття російських повітряних атак. Час оголошення про надання військової допомоги — коли Зеленський здійснює свою першу поїздку з України з початку війни.

ЗМІ повідомляють про візит Зеленського до США