По информации Associated Press, США предоставит Украине 1,8 миллиарда долларов военной помощи в масштабном пакете, впервые включающий ракетный комплекс Patriot и высокоточные управляемые бомбы для истребителей. Журналисты АР ссылаются на заявления официальных лиц США.

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Когда могут объявить о мощной помощи США

Отмечают, что администрация Байдена готовится поздравить президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне.

Представители США рассказали о подробностях помощи на условиях анонимности, поскольку о ней еще не было объявлено. Помощь сигнализирует о расширении Соединенными Штатами передового оружия, которое они пошлют в Украину для укрепления противовоздушной обороны страны против того, что было все большим шквалом российских ракетных ударов.

По информации официальных лиц США, пакет, который, как ожидается, будет объявлен в среду, будет включать около 1 миллиарда долларов из запасов Пентагона и еще 800 миллионов долларов через Инициативу содействия безопасности Украины, финансирующей оружие, боеприпасы, учебу и другую помощь.

В СМИ отмечают, что украинские чиновники давили на западных лидеров, чтобы они предоставили более совершенное оружие, включая Patriot, чтобы помочь своей стране в войне с Россией.

Обратите внимание! Patriot станет самой современной зенитно-ракетной системой, которую Запад предоставил Украине для отражения российских воздушных атак. Объявление о предоставлении военной помощи – когда Зеленский совершает свою первую поездку из Украины с начала войны.

СМИ сообщают о визите Зеленского в США