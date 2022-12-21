По данным СМИ, этот визит должен состоятся 21 декабря. Об этом издание сообщает, ссылаясь на 2 источника, знакомых с планом визита украинского лидера.

Обратите внимание США таки могут предоставить Украине ПВО Patriot и JDAM, – CNN

Белый дом не комментирует эту информацию

По состоянию на 00:00 21 декабря визит Владимира Зеленского в США не подтвержден обеими сторонами. Однако американские чиновники говорят, что предполагаемая поездка украинского президента связана с новым пакетом военной помощи от США, который, в частности, может включать в себя системы Patriot, переговоры по которому с Белым домом вел лично Владимир Зеленский.

Следует отметить, что администрация Джо Байдена также не комментирует информацию о предоставлении ЗРК Patriot.

По данным СМИ, первый зарубежный визит Владимира Зеленского с начала полномасштабного российского вторжения состоится уже 21 декабря.

В то же время издание Axios со ссылкой на собственные источники сообщает, что Владимир Зеленский планирует выступить с обращением на объединенном заседании обеих палат Конгресса.

Обратите внимание! Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси просит всех членов Конгресса присутствовать лично на заседании вечером 21 декабря (т.е. ночью 22 декабря по киевскому времени).

Воины передали флаг из Бахмута

20 декабря Владимир Зеленский посетил Бахмут – самую горячую точку на линии фронта. В вечернем обращении глава государства рассказал, что наши воины дали ему флаг, который попросили передать тем, кто принимает важные для Украины решения. Глава государства заверил – что флаг будет передан. Если президент действительно отправляется в США, то вполне вероятно, что этот флаг глава Государство может передать Конгрессу или президенту Джо Байдену.

Наши бойцы дали мне сегодня наше знамя и попросили передать его тем, чьи решения очень важны для Украины, для всех наших воинов. Обязательно мы это сделаем. Мы обязательно выстоим. Обязательно получите для Украины необходимую поддержку,

– подчеркнул президент.

Отдельно отметим, что с начала полномасштабного российского вторжения Владимир Зеленский ни разу не выезжал за пределы Украины. Президент присутствовал на международных мероприятиях в режиме видеосвязи. Также в режиме онлайн он обращается к парламентам и народам разных стран мира.