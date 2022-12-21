По данным СМИ, этот визит должен состоятся 21 декабря. Об этом издание сообщает, ссылаясь на 2 источника, знакомых с планом визита украинского лидера.
Обратите внимание США таки могут предоставить Украине ПВО Patriot и JDAM, – CNN
Белый дом не комментирует эту информацию
По состоянию на 00:00 21 декабря визит Владимира Зеленского в США не подтвержден обеими сторонами. Однако американские чиновники говорят, что предполагаемая поездка украинского президента связана с новым пакетом военной помощи от США, который, в частности, может включать в себя системы Patriot, переговоры по которому с Белым домом вел лично Владимир Зеленский.
Следует отметить, что администрация Джо Байдена также не комментирует информацию о предоставлении ЗРК Patriot.
По данным СМИ, первый зарубежный визит Владимира Зеленского с начала полномасштабного российского вторжения состоится уже 21 декабря.
В то же время издание Axios со ссылкой на собственные источники сообщает, что Владимир Зеленский планирует выступить с обращением на объединенном заседании обеих палат Конгресса.
Воины передали флаг из Бахмута
20 декабря Владимир Зеленский посетил Бахмут – самую горячую точку на линии фронта. В вечернем обращении глава государства рассказал, что наши воины дали ему флаг, который попросили передать тем, кто принимает важные для Украины решения. Глава государства заверил – что флаг будет передан. Если президент действительно отправляется в США, то вполне вероятно, что этот флаг глава Государство может передать Конгрессу или президенту Джо Байдену.
Наши бойцы дали мне сегодня наше знамя и попросили передать его тем, чьи решения очень важны для Украины, для всех наших воинов. Обязательно мы это сделаем. Мы обязательно выстоим. Обязательно получите для Украины необходимую поддержку,
– подчеркнул президент.
Отдельно отметим, что с начала полномасштабного российского вторжения Владимир Зеленский ни разу не выезжал за пределы Украины. Президент присутствовал на международных мероприятиях в режиме видеосвязи. Также в режиме онлайн он обращается к парламентам и народам разных стран мира.