Об этом Владимир Зеленский сказал во время обращения к украинцам, передает 24 канал. По словам главы государства, он вернулся "из нашей Бахмутской крепости". Именно так он описал поездку в Бахмут.

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Зеленский поделился впечатлениеми от поездки на Донбасс

Он подчеркнул, что в Донецкой области поблагодарил всех украинских воинов, которые не только обороняют Бахмут и Донбасс, но и всю Украину. Президент рассказал, что на пути к передовой проехал Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку.

Города, деревни с ними рядом, которые сейчас буквально борются за жизнь. Жизнь для всех нас – для всех украинцев и для всего украинского, более того – для всего и всех, кто бережет в себе человечность,

– сказал он.

Обращение Зеленского к украинцам: видео

Зеленский обратил внимание на кровавое и жестокое наступление России и то, что после себя оставляют оккупанты в местах, куда заносят свой флаг.

"Выжженную землю, уничтоженная жизнь... Боль, руины и могилы – это так называемый "русский мир". Именно это останавливают наши герои", – заявил президент.

Он добавил, что именно это выгоняют из Украины наши воины, "шаг за шагом возвращая жизнь на нашу землю, куда ступили оккупанты".

И чтобы это движение было, чтобы была наша граница, чтобы мы возвращали украинский флаг городам и селам на Юге и Востоке нашего государства, есть Бахмут, есть крепость, есть наши героические защитники,

– сказал Зеленский.

Зеленский запустил хештег #ФортецяБахмут

Глава государства подчеркнул, что каждый день, который наши воины выстояли в Бахмуте, отражая атаки России – это жизнь для Украины. Зеленский запустил хештег #ФортецяБахмут.

"Я благодарю всех наших воинов, которые защищают #фортецюбахмут! Спасибо всем мамам и папам, женам и детям наших героев, которые спасают Украину именно там! И я прошу всех наших людей: где бы вы ни были, пожалуйста, поддерживайте украинских героев, которые держатся против жесточайших атак оккупантов, против самых безумных российских ударов…", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина будет делать все возможное и невозможно, чтобы у наших воинов было все необходимое для побед.

Для результатов, которых ожидают все украинцы. Которых ожидают все наши города и села на линии фронта. Это Марьинка, это Угледар, это Торецк, это Соледарь, Клещиевка... Это наша Луганщина, это наш Юг Украины, это наш Крым. Украина ничего своего не будет оставлять врагу,

– заверил он.

Президент заявил о важной неделе

Владимир Зеленский сказал, что эта неделя чрезвычайно важна для Украины "для того, чтобы пройти эту зиму и следующий год".

"Чтобы получить необходимую поддержку и чтобы украинский флаг наконец-то воцарился на всех участках нашей с вами границы – границы Украины", – сказал он.

Президент рассказал, что украинские бойцы дали ему украинское знамя "и попросили передать его тем, чьи решения очень важны для Украины, для всех наших воинов".

"Обязательно мы это сделаем. Мы обязательно выстоим. Обязательно получите для Украины необходимую поддержку!", – резюмировал Зеленский.