За даними ЗМІ, цей візит має відбутися 21 грудня. Про це видання повідомляє, посилаючись на 2 джерела, знайомі з планом візиту українського лідера.
Зверніть увагу США таки можуть надати Україні ППО Patriot та JDAM, – CNN
Білий дім не коментує цієї інформації
Станом на 00:00 21 грудня візит Володимира Зеленського до США не підтверджений обома сторонами. Однак американські чиновники кажуть, що ймовірна поїздка українського президента пов'язана з новим пакетом військової допомоги від США, який, зокрема, може включати системи Patriot, перемовини щодо якого з Білим домом вів особисто Володимир Зеленський.
Варто відзначити, що адміністрація Джо Байдена також не коментує інформацію щодо надання ЗРК Patriot.
За даними ЗМІ, перший закордонний візит Володимира Зеленського з початку повномасштабного російського вторгнення відбудеться уже 21 грудня.
Водночас видання Axios з посиланням на власні джерела повідомляє, що Володимир Зеленський планує виступити зі зверненням на об'єднаному засіданні обох палат Конгресу.
За даними видання The New York Times, президент України зустрінеться з президентом США і, цілком ймовірно, саме після цієї зустрічі Джо Байден оголосить про новий потужний пакет військової допомоги Україні.
Воїни передали прапор з Бахмута
20 грудня Володимир Зеленський відвідав Бахмут – найгарячішу точку на лінії фронту. У вечірньому зверненні глава держави розповів що наші воїни дали йому прапор, який попросили передати тим, хто ухвалює важливі для України рішення. Глава держави запевнив – що прапор буде передано. Якщо президент і справді вирушає у США, то цілком ймовірно, що цей прапор глава держави може передати Конгресу чи президенту Джо Байдену.
Наші бійці дали мені сьогодні наш прапор і попросили передати його тим, чиї рішення дуже важливі для України, для всіх наших воїнів. Обовʼязково ми це зробимо. Ми обовʼязково вистоїмо. Обов'язково здобудемо для України необхідну підтримку,
– наголосив президент.
Окремо відзначимо, що від початку повномасштабного російського вторгнення, Володимир Зеленський жодного разу не виїжджав за межі України. Президент був присутнім на міжнародних заходах у режимі відеозв'язку. Також в режимі онлайн він звертається до парламентів та народів різних країн світу.