ЗМІ посилаються на слова одразу кількох американських посадовців, які забажали зберегти анонімність. За їхніми словами, нова зброя може бути надана Україні уже в межах найближчого пакету оборонної допомоги наступного тижня.

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Україна може отримати нову зброю

Варто відзначити, що комплекти JDAM забезпечують снаряди системою точного наведення та спеціальними елементами, які надають боєприпасам нові властивості. Однак чиновники не уточнили, скільки одиниць такого обладнання може отримати Україна та якого саме типу.

ЗМІ відзначають, що ці комплекти допоможуть українським воїнам завдавати ударів по позиціях ворога. Однак проблемою є те, що високоточні боєприпаси потрібно скидати з винищувачів. Проблемою тут є російська ППО на тимчасово окупованих територіях та те, що українським військовим потрібно пристосувати комплекси JDAM до літаків радянських зразків. Однак у США відзначають, що українські військові вже змогли адаптувати винищувачі МіГ-29 для стрільби ракетою HARM.

Варто відзначити, що вартість одного комплекту JDAM – 22 000 доларів. США використовували ці комплекти в Афганістані та Іраку.

Однак крім цих комплектів, за словами американських чиновників, до наступного пакету військової допомоги Україні можуть бути включені ЗРК Patriot. Ця зброя суттєво посилить українську ППО.

Переговори щодо надання систем Patriot: головне

Після того, як Росія почала завдавати масованих ракетних ударів по Україні, питання протиповітряної оборони стало одним із ключових для нашої держави. Міжнародні партнери посилили свою підтримку, надаючи необхідні засоби ППО. За словами міністра оборони Україні Олексія Резнікова, вдалося досягти ефективності ППО у 80% завдяки допомозі партнерів.

Однак Україні потрібні ще системи для захисту неба, то ж наша країна звертається до США з проханням надати нам ЗРК Patriot. Україна сподівалася отримати Patriot від Німеччини після того, як Берлін планував надати цей ЗРК Польщі через падіння ракет на її території. У Варшаві просили Німеччину надати Україні Patriot, але Берлін вирішив, що ЗРК мають отримати все ж поляки.

Згодом видання CNN повідомило, що США можуть надати Україні цей ЗРК. Володимир Зеленський згодом заявив, що особисто веде переговори з президентом США Джо Байденом щодо цього питання. Глава МЗС Україна Дмитро Кулеба після однієї з розмов президентів натякнув на хороші новини з Вашингтона, назвавши діалог лідерів "Patriot'ичним".