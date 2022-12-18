Зеленський підтвердив, що веде переговори з лідером США Джо Байденом щодо передачі Україні систем ППО Patriot. За його словами, Україна наразі потребує засобів ППО, тому ведуться постійні переговори з партнерами.
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Зеленський підкреслив "позитив" щодо ППО
Зеленський сказав, що такі переговори тривають з Францією, Італією та США. Він зазначив, що особисто займається питанням передачі систем Patriot.
Процес іде, я цим особисто займаюсь. В принципі це дуже для нас потрібно... Для мене це важливо – це мої особисті стосунки з президентом Байденом,
– заявив Зеленський.
Зеленський зазначив, що "з великим позитивом дивиться на це питання".
Україна може отримати Patriot: що відомо
- Станом на грудень 2022 року Україні, за словами глави Міноборони Олексія Резнікова, вдалося досягти ефективності ППО у 80%. Україна постійно завдяки партнерам посилює ППО, щоб протистояти новим масованим атакам Росії.
- Україна потребує сучасних систем, щоб знищувати високоточні російські ракети. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що для ЗСУ є стратегічним завданням посилити ППО та ПРО.
- Україна сподівалася отримати Patriot від Німеччини після того, як Берлін планував надати цей ЗРК Польщі. У Варшаві просили Німеччину надати Україні Patrio, але Берлін вирішив, що ЗРК мають отримати все ж поляки.
- Після цього з'явилося повідомлення CNN, в якому йшлося, що США можуть передати Україні Patriot. Вашингтон підтвердив, що готує ще один пакет допомоги для ЗСУ, але не уточнив, чи включає пакет Patriot.
- На позитивні новини з Вашингтона натякнув глава МЗС України Дмитро Кулеба. Він заявив, що Зеленський і Байден провели "Patriot'ичну" розмову.