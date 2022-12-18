Зеленський підтвердив, що веде переговори з лідером США Джо Байденом щодо передачі Україні систем ППО Patriot. За його словами, Україна наразі потребує засобів ППО, тому ведуться постійні переговори з партнерами.

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Зеленський підкреслив "позитив" щодо ППО

Зеленський сказав, що такі переговори тривають з Францією, Італією та США. Він зазначив, що особисто займається питанням передачі систем Patriot.

Процес іде, я цим особисто займаюсь. В принципі це дуже для нас потрібно... Для мене це важливо – це мої особисті стосунки з президентом Байденом,

– заявив Зеленський.

Зеленський зазначив, що "з великим позитивом дивиться на це питання".

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