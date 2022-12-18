Зеленский подтвердил, что ведет переговоры с лидером США Джо Байденом по передаче Украине систем ПВО Patriot. По его словам, Украина нуждается в средствах ПВО, поэтому ведутся постоянные переговоры с партнерами.

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Зеленский подчеркнул "позитив" по ПВО

Зеленский сказал, что подобные переговоры продолжаются с Францией, Италией и США. Он отметил, что лично занимается вопросом передачи систем Patriot.

Процесс идет, я этим лично занимаюсь. В принципе, это очень для нас нужно... Для меня это важно – это мои личные отношения с президентом Байденом,

– заявил Зеленский.

Зеленский отметил, что "с большим позитивом смотрит на этот вопрос".

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