Зеленский подтвердил, что ведет переговоры с лидером США Джо Байденом по передаче Украине систем ПВО Patriot. По его словам, Украина нуждается в средствах ПВО, поэтому ведутся постоянные переговоры с партнерами.
Обратите внимание Будут сбивать баллистические ракеты, – Воздушные силы назвали вооружение, которое могут получить ВСУ
Зеленский подчеркнул "позитив" по ПВО
Зеленский сказал, что подобные переговоры продолжаются с Францией, Италией и США. Он отметил, что лично занимается вопросом передачи систем Patriot.
Процесс идет, я этим лично занимаюсь. В принципе, это очень для нас нужно... Для меня это важно – это мои личные отношения с президентом Байденом,
– заявил Зеленский.
Зеленский отметил, что "с большим позитивом смотрит на этот вопрос".
Украина может получить Patriot: что известно
- По состоянию на декабрь 2022 года Украине, по словам главы Минобороны Алексея Резникова, удалось добиться эффективности ПВО в 80%. Украина постоянно благодаря партнерам усиливает ПВО, чтобы противостоять новым массированным атакам России.
- Украина нуждается в современных системах, чтобы уничтожать высокоточные российские ракеты. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что для ВСУ является стратегической задачей усилить ПВО и ПРО.
- Украина надеялась получить Patriot от Германии после того, как Берлин планировал предоставить этот ЗРК Польше. В Варшаве просили Германию предоставить Украине Patrio, но Берлин решил, что ЗРК должны получить все же поляки.
- После этого появилось сообщение CNN, в котором говорилось, что США могут передать Украине Patriot. Вашингтон подтвердил, что готовит еще один пакет помощи для ВСУ, но не уточнил, включает ли пакет Patriot.
- На положительные новости из Вашингтона намекнул глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он заявил, что Зеленский и Байден провели "Patriot'ичный" разговор.