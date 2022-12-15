Вашингтон готовит еще один пакет помощи для ВСУ. Кстати, раньше в Белом доме прокомментировали информацию о возможной передаче систем противовоздушной обороны Patriot Украине.

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Что известно о Patriot

Patriot – это управляемая ракетная система класса "земля-воздух", впервые развернутая в 1980-х годах и поражающая самолеты, крылатые ракеты и баллистические ракеты меньшей дальности.

Каждая батарея Patriot состоит из пусковой системы с восемью пусковыми установками, которые могут содержать до четырех ракет-перехватчиков, наземный радар, станции управления и генератор.

Американские батареи регулярно разворачиваются по всему миру. Кроме того, Patriot также эксплуатируют или покупают Нидерланды, Германия, Япония, Израиль, Саудовская Аравия, Кувейт, Тайвань, Греция, Испания и другие.

Система Patriot является одной из наиболее широко используемых, надежных и проверенных систем противоракетной обороны, а средства противоракетной обороны могут помочь защитить Украину от баллистических ракет.

Возможности Patriot

Один бывший высокопоставленный военный чиновник, знающий о системе Patriot, сказал, что она будет эффективна против баллистических ракет малой дальности и является сильным сигналом поддержки США, но одна батарея не изменит ход войны в Украине.

Чиновник отметил, что одна батарея Patriot имеет большую дальность стрельбы, но может покрывать только ограниченную широкую зону. К примеру, Patriot могут эффективно защитить небольшую военную базу, но не могут полностью защитить большой город, такой как Киев.

Patriot часто разворачиваются батальоном, в состав которого входят четыре батареи. Этого не будет с Украиной, которая, по словам официальных лиц, получит одну батарею.

Также у Patriot есть более мощный радар, который лучше различает цели, чем система С-300 советских времен, которую использовали украинцы, но она имеет ограничения. Впрочем, способность Patriot нацеливаться на некоторые баллистические ракеты и самолеты может потенциально защитить Киев, если Владимир Путин выполнит свою постоянную угрозу ядерным ударом.

Эксперты говорят, что вне возможностей Patriot, его развертывание является большим заявлением о поддержке США Украины.

Передача Patriot Украине: что известно