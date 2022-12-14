В Белом доме прокомментировали поставки Patriot в Украину
Но пока они не могут подтвердить планы США по включению этих систем ПВО в следующий пакет военной помощи Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
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Я не могу подтвердить сообщение прессы о поставках Patriot в Украину. Мы всегда прозрачны по пакетам с оружием, которые мы отправили и отправим в Киев,
– заявил Кирби, отвечая на вопрос о включении систем ПВО в новый пакет военной помощи.
Он также отметил, что США готовят еще один пакет помощи Украине, в котором предпочтение отдано системам ПВО. Но больших деталей Кирби не раскрыл.
Что известно о предоставлении Украине Patriot
Издание CNN Со ссылкой на американских чиновников сообщили, что США завершают планирование по зенитно-ракетным комплексам Patriot для Украины. О передаче систем могли объявить на этой неделе. План должен был одобрить Министр обороны Ллойд Остин, но, вероятно, этого не произошло.
Украина получит вооружение от партнеров: что известно
- 12 декабря Зеленский обратился к участникам саммита G7. Он отметил, что Украина нуждается в современных танках, артиллерии, орудиях и снарядах. Также ВСУ требуется реактивная артиллерия и более дальнобойных ракет.
- Лидеры G7 договорились продолжать поддержку Украины. В частности, будет создана "многосторонняя донорская координационная платформа вместе с Украиной и нашими международными партнерами".
- С ее помощью будут координировать существующие механизмы, чтобы оказать текущую краткосрочную и долгосрочную поддержку. Лидеры группы обещают и дальше координировать усилия для удовлетворения потребностей в военной и оборонной технике. Особое внимание должно быть уделено ПВО.