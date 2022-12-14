У Білому домі прокоментували постачання Patriot до України
Але наразі вони не можуть підтвердити плани США щодо включення цих систем ППО до наступного пакета військової допомоги Україні. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.
Головне Ранкова атака на Київ і потужні втрати росіян на Запоріжжі: хронологія 294 дня війни
Я не можу підтвердити повідомлення преси про постачання Patriot до України. Ми завжди прозорі щодо пакетів зі зброєю, які ми відправили та відправимо до Києва,
– заявив Кірбі, відповідаючи на запитання щодо включення систем ППО до нового пакету військової допомоги.
Він також зазначив, що США готують ще один пакет допомоги Україні, в якому перевагу віддано системам ППО. Але більших деталей Кірбі не розкрив.
Що відомо про надання Україні Patriot
Видання CNN з посиланням на американських чиновників повідомили, що США завершують планування щодо зенітно-ракетних комплексів Patriot для України. Про передання систем могли оголосити цього тижня. План мав схвалити Міністр оборони Ллойд Остін, але, ймовірно, цього не сталося.
Україна отримає озброєння від партнерів: що відомо
- 12 грудня Зеленський звернувся до учасників саміту G7. Він наголосив, що Україна потребує сучасних танків, артилерії, гармат та снарядів. Також ЗСУ потрібна реактивна артилерія та більше далекобійних ракет.
- Лідери G7 домовились продовжувати підтримку України. Зокрема, створять "багатосторонню донорську координаційну платформу разом з Україною та нашими міжнародними партнерами".
- За допомогою неї координуватимуть наявні механізми, аби надати поточну короткострокову та довгострокову підтримку. Лідери групи обіцяють й надалі координувати зусилля для задоволення потреб у військовій та оборонній техніці. Особливу увагу мають приділити ППО.